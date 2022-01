‘Hartverwarmend’: Ruigoord haalt 60.000 euro op met crowdfunding na grote brand

De brand in Kunstenaarsdorp Ruigoord op 27 december 2021. Beeld Het Parool

De brand was een flinke emotionele klap, zegt bewoner Daan Aarnoutse. “Maar de steun die we nu krijgen is hartverwarmend; we hadden niet verwacht om zo snel al zoveel geld bij elkaar te krijgen. Dat geeft een enorme opsteker om door te gaan.”

Er vielen geen gewonden bij de brand, maar de schuur en de inhoud hiervan werden grotendeels verwoest. De oorzaak is niet te achterhalen, maar volgens de brandweer lijkt geen sprake van brandstichting.

De schuur is het ‘kloppend hart’ van Ruigoord, aldus de organisatie. Hier werden alle theaterdecors, festivalprojecten en gezamenlijke kunstwerken gemaakt. Ook stonden er twee ‘iconische’ oldtimers, waarmee Ruigoordkunstenaars decennialang de wereld zijn overgegaan.

50-jarig bestaan

De schuur zelf is verzekerd, maar dat geldt niet voor de volledige inboedel. Zeker 150.000 euro aan gereedschap en festivalapparatuur is verloren gegaan, zegt Aarnoutse. Bovendien kan het jaren duren voordat het gebouw is gerenoveerd.

Volgend jaar bestaat Ruigoord 50 jaar, en daarvoor zaten een aantal grote projecten in de pijpleiding. “Daarom hebben we op korte termijn een werkplaats nodig,” legt Aarnoutse uit. De crowdfunding is hiervoor bedoeld; het streefbedrag is 75.000 euro. Mensen die geen geld maar gereedschap willen doneren of willen helpen bij de opbouw, kunnen zich ook melden.

Ruigoord is een voormalig eiland in het Westelijk Havengebied. In de jaren zeventig werden gebouwen in het grotendeels verlaten dorp gekraakt en tot atelier gemaakt. Inmiddels zijn er zo’n zestig kunstenaars neergestreken. Sindsdien worden er regelmatig culturele activiteiten en feesten georganiseerd.