Hartje Oost in de Javastraat ten onder aan coronaschulden: ‘En dan hoor ik Rutte zeggen dat hij zo trots is’

Koffieboetiek Hartje Oost gaat sluiten. De zaak was een van de pioniers van de nu bloeiende Javastraat, maar de nakomende coronabelastingen worden eigenaar Esther van der Vaart te veel. ‘En dan hoor ik Rutte zeggen dat hij zo trots is.’

Tien jaar lang stopte Esther van der Vaart (54) ziel en zaligheid in haar zaak en nu moet ze die vanwege een te grote coronaschuldenlast verkopen. Berustend: “In het leven gaat de ene deur dicht en een andere deur weer open, maar zonde is het wel.”

Koffieboetiek Hartje Oost in de Javastraat staat te koop. Van der Vaart verwacht eind eind september de deur definitief achter zich dicht te trekken. Corona mag dan voorbij zijn, de schulden hebben zich opgestapeld. Van der Vaart: “Ik heb zó’n stapel brieven in de naam van de koning. Ik hoor van collega’s die proberen uitstel te krijgen, maar waar de deurwaarders al in de zaak staan. Daar dreigen ze hier ook mee. En dan hoor ik Rutte zeggen dat hij zo trots is dat we Nederland overeind hebben gehouden. Nou, ik denk dat er nog heel wat koppen gaan rollen.”

Witwasstraat

Het einde nadert voor een van de pioniers van de Javastraat. Hartje Oost opende in 2014. Een koffiezaak met vegan taartjes én rekken vol kleding, dat was er destijds in de Javastraat nog niet. Wel illegale gokhuizen, meer dan tien belwinkels en andere obscure zaken zonder klandizie. De witwasstraat van Amsterdam-Oost.

Kledingzaak Div. zat er wel al, als allereerste, en die eigenaar tipte Van der Vaart dat de gemeente een subsidiepotje had voor nieuwe bedrijven die iets anders waren dan een belwinkel of een Turkse supermarkt. “Het was fantastisch,” zegt Van der Vaart. “Iedereen was zo blij, mensen stonden al aan de deur te rammelen voordat we open waren. Normaal moesten ze naar De Pijp of het centrum voor hun kop koffie of lunch.”

Het gemeentebeleid sloeg aan. Pand na pand veranderde de Javastraat in een gevarieerde, superhippe winkelstraat. Van der Vaart: “We werden ook wel gehypet. In elke gids met hippe koffietentjes stonden wij wel in de Top 5 te shinen.”

Misschien wel het hoogtepunt: Samuel L. Jackson die een broodje carpaccio kwam eten. Hartje Oost stond definitief op de kaart.

Toen kwam corona.

“Alles ging down the drain,” zegt Van der Vaart. “Ik besloot toch open te blijven, want we hebben een sociale functie. Mensen wonen hier op 60 vierkante meter, voor hen is het een vaste koffiebreak. En ook de ouderen, en de gekkies die hier altijd komen, daar moest toch plek voor zijn. Achteraf had ik beter dicht kunnen gaan. Ik heb nu net te weinig verlies geleden.”

Eigenaar Esther van der Vaart: ‘Achteraf had ik beter dicht kunnen gaan tijdens de coronaperiode. Ik heb nu net te weinig verlies geleden.’ Beeld Koosje Koolbergen

Goodwill

Dus moet ze de NOW-steun van de overheid terugbetalen, plus de uitgestelde belasting. En daar komt dan nog een huurachterstand bij en een huurverhoging per 1 januari van ruim 13 procent. Ook het minimumloon ging omhoog. Van der Vaart: “Het houdt een keer op. Het gaat nu weer hartstikke goed, de Javastraat is natuurlijk een goede straat, maar ook weer niet zó goed dat je de opgelopen schuld van twee jaar corona de komende jaren kunt terugverdienen.”

Er is animo om de zaak over te nemen en dat stemt Van der Vaart optimistisch. Een horecavergunning in de Javastraat mag tenslotte best wat goodwill opleveren. Ze hoopt met zo min mogelijk schulden de deur achter zich dicht te kunnen trekken.

Een schrijnend verhaal is het wel. Een pionier moet vertrekken, en de volgende ondernemer komt in het gespreide bedje dat de Javastraat tegenwoordig is. Maar Van der Vaart heeft grote plannen, met enkele vrienden en een zelfvoorzienende boerderij in West-Friesland: “Ik ga gewoon ergens anders lekker opnieuw beginnen.”

