Harry Kamphuis (1943-2022), oud-burgemeester van Amstelveen, zat de ambtsketting als gegoten

Harry Kamphuis in 2000, voor de gelegenheid nu eens een keer zónder ambtsketen. Beeld Anco Stoffers/gemeente Amstelveen

Toen Harry Kamphuis gemeentesecretaris was van Haarlem, liet hij het oude zwaard van de beul van de stad in zijn werkkamer ophangen. Bij gelegenheid wees hij zijn bezoek daar graag op.

Het was tekenend voor Kamphuis, die vanaf 1990 burgemeester was van Bloemendaal, en van 1997 tot 2005 van Amstelveen. Toegankelijk, warm en met een groot gevoel voor humor. Met het uiterlijk van het prototype burgemeester van zijn tijd.

Ferme grijze kuif

“Als hij ergens binnenkwam, kon er geen misverstand zijn: daar was de burgemeester,” zegt oud-gemeentesecretaris Rein Schurink. “Een rijzige gestalte, een ferme grijze kuif en dito snor, en altijd in een goed, grijs pak mét ambtsketen.”

Die ambtsketen van Amstelveen is blijkbaar een nogal bovengemiddeld groot exemplaar. Schurink: “Voor andere burgemeesters was hij soms iets te groot, maar hij zat Harry als gegoten.”

Vorige week maandag overleed Kamphuis. Hij werd 79 jaar.

“Hij was een kundige, correcte en zeer betrokken man,” zegt loco-burgemeester Herbert Raat. “En ook een ontzettend lieve man, die altijd in was voor een praatje.”

Dat bevestigt Schurink. “Heel aardig en vriendelijk. Bij een burgemeester noemen ze dat dan aimabel.”

Kamphuis werd geboren in Ruinen in Drenthe en studeerde rechten aan de universiteit van Groningen. Terwijl hij toch lang in Haarlem, Bloemendaal en Amstelveen werkte, ging de Drent in hem nooit verloren. Schurink: “In tijden van opwinding drong toch altijd dat noordelijke accent door.”

Misschien wel het hoogtepunt van zijn tijd als burgemeester in Amstelveen was het binnenhalen van het jaarlijkse congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in 2000, waar hij zich een kundig gastheer toonde. Ondanks zijn wellicht wat aristocratische uiterlijk, was er geen enkele afstand tussen de burgemeester en de inwoners van Amstelveen. Tijdens wandelingen door de stad stapte hij net zo makkelijk spontaan binnen bij een winkelier om te vragen hoe het ging, of in een woning als hem ter ore was gekomen dat er problemen waren.

Verbinder

Aan onderling bestuurlijk gedoe had hij een hekel. Dan nam hij de rol aan van verbinder. Bij zijn afscheid in 2005 werd hij daarom geroemd door loco-burgemeester Theo Tiemessen voor de vruchtbare samenwerking tussen raad en college onder zijn leiding. Tiemessen, destijds: “In uw bijzijn schrompelt de lust tot conflicten bij hoofdige wethouders tot armzalige proporties.”

“Dit citaat zal ik ons college nog eens voorlezen als ze terug zijn van vakantie,” zo sprak de huidige loco-burgemeester Raat tijdens de herdenkingsdienst afgelopen zaterdag op Zorgvlied.

Na zijn vervroegd pensioen bleef Kamphuis in Amstelveen wonen. De laatste jaren ging zijn gezondheid sterk achteruit, zijn vrouw Fien bleef hem tot het laatste moment thuis thuis verzorgen. Kamphuis laat zoon Jeroen, dochter Annemiek en drie kleindochters na.