Harry de Winter voor de rechter na tweet aan Geert Dales

Steen des aanstoots is een Twitterbericht van De Winter van 8 september 2017, waarin hij schreef: 'Hey daar heb je metro oplichter @geertdales weer,' refererend aan het wethouderschap van Dales, waarin hij verantwoordelijk was voor de aanleg van de Noord/Zuidlijn.



Pathologische leugenaar

Dales probeerde met De Winter in contact te komen, maar die zegt nooit iets te hebben vernomen. Dales: "Ik heb de mailtjes. Die man is een ­pathologische leugenaar."



De Winter zegt 'hogelijk verbaasd' te zijn dat het OM tot vervolging overgaat. "Ik begrijp hier niets van. Dit is een staaltje klassenjustitie. Hebben ze niets beters te doen? Liggen er niet nog stapels rechtszaken op hen te wachten? Volkomen onzin."



Volgens Dales is de zaak echter zo klaar als een klontje. "Een raads­enquête in 2009 concludeerde dat de gemeenteraad destijds niet is misleid, opgelicht of bedrogen. De Winters actie valt keurig in de omschrijving van wat laster is."



En De Winter is niet zomaar iemand, zegt Dales. "Hij participeert volop in maatschappelijke debatten, hij wordt serieus genomen. Dus is het belangrijk dat hij zorgvuldig is in zijn uitingen."