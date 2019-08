Harold Tennekes vertrekt als rector Amsterdams Lyceum

Het Amsterdams Lyceum was een van de meest populaire scholen in 2018. Beeld anp

De school wordt nu voorlopig geleid door waarnemend rector Hellen Andriessen.

Tennekes was de opvolger van Roel Schoonveld die in 2017 na 32 jaar rectoraat met pensioen ging. De school voor gymnasium en atheneum aan het Valeriusplein in Zuid is al jaren een van de populairste scholen van Amsterdam. Dit jaar kon het Amsterdams Lyceum zes eerste klassen vullen. “Het is een fantastische school,” zegt Tennekes. “Ik heb me er twee jaar voor ingezet en ga nu op zoek naar een nieuwe plek waar ik van betekenis kan zijn.”