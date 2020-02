Hardlopers over de Vaporfly: ‘Ik noem het valsspeelschoenen’

In de Vaporfly zit een verende carbonplaat in de zool, waardoor hardlopers minder energie verliezen. Beeld REUTERS

Volgens critici is de schoen een soort mechanische doping en dus oneerlijk. De wereldatletiekbond oordeelde afgelopen weekend dat ze gewoon zijn toegestaan, mits de zool niet dikker is dan 40 millimeter en er maximaal één carbonplaat in is verwerkt.

Hardloper Jurre van Rooden (32) was blij met die uitspraak. “Het was even zweten, ik heb namelijk een ongebruikt paar in mijn kast staan.” Kosten: 280 euro. “Ik heb drie paar in totaal. Het eerste paar is versleten, ik gebruik ze als trainingsschoenen. Met het tweede loop ik wedstrijden, het derde setje heb ik vast vooruit gekocht, voor de wedstrijden daarna.”

Dat is niet zo vreemd als het klinkt. De schoenen van Nike gaan maar een paar marathons mee, daarna raken ze versleten. Veel lopers trainen dus op normale schoenen, en trekken de Vaporfly’s uit de kast wanneer ze een wedstrijd hebben.

Van Rooden: “Die schoenen zijn een enorme hype. Elke keer als ik ze aan mag, denk ik weer: wauw. De elite loopt op deze schoenen. Dichter bij die gasten kom je niet. Het is alsof je een shirtje van Ronaldo draagt en dat het dan even voelt alsof je hem echt bent.”

Hardlopers en winkeliers zien dat de populariteit van de schoen een vlucht heeft genomen sinds de Keniaan Eliud Kipchoge er afgelopen oktober in slaagde om met deze Nikes als eerste sporter ooit een hele marathon onder de twee uur te lopen. Het leidde tot veel discussie, maar nu de wereldatletiekbond heeft geoordeeld dat de schoenen zijn toegestaan, zal de vraag ernaar alleen maar stijgen.

Schaarste

In Amsterdam zijn ze bijvoorbeeld te koop bij Run2day aan de Overtoom. Af en toe komt er een lading binnen, en dan zijn ze meteen weg, zegt verkoper Vincent. “Sinds Kipchoge zijn ze razend populair. Iedereen wil ze hebben. En dat snap ik wel. Het lijkt alsof die schoenen je vooruitschieten.”

Sportwinkels azen op de schoenen, maar zo makkelijk is het niet om ze te bestellen. Nike is selectief. Runnersworld Amsterdam krijgt ze bijvoorbeeld pas in mei. Volgens verkoper Bas creëert Nike bewust schaarste. “Zodat de hype gecontinueerd wordt. Als je ze toch binnenkrijgt, zijn het vaak kleine batches.”

Eliud Kipchoge liep als eerste een marathon onder de 2 uur, op Nikeschoenen met een dikke zool. Beeld REUTERS

Runnersworld krijgt in mei drie verschillende modellen van de Vaporfly, ook die waar Kipchoge op heeft gelopen (met een nog dikkere zool, de Alphafly). “Maar waarschijnlijk krijgen we daarvan maar drie of vier paar,” zegt Bas. “Wij adviseren de meeste klanten overigens om deze schoenen niet te kopen. Het is echt een wedstrijdschoen, bedoeld voor serieuze, competitieve hardlopers die een snelle tijd willen neerzetten. Als je gewoon lekker wil hardlopen, kun je beter een degelijke schoen kopen die lang meegaat.”

Valsspeelschoenen

Maar wie steeds sneller wil, is bijna verplicht een Vaporfly te kopen. Anders rent de concurrent je voorbij. Adrie Verhoef (33) die op hoog niveau hardloopt bij atletiekvereniging Phanos in Amsterdam, heeft ze daarom ook aangeschaft. “Ik liep eind vorig jaar twee marathons. De eerste op normale schoenen, dat ging niet perfect. Die tweede op de Vaporfly’s. Het is echt anders. Ik noem ze de valsspeelschoenen, want zo voelt het. De afzet, demping, carbonplaten die je omhoog duwen. Je gaat gewoon harder.”

Ook Natasja Jelma (48) kan inmiddels niet meer zonder. “Ik heb het idee dat ze me naar voren katapulteren. Het zijn mijn secundaire schoenen, alleen voor de wedstrijden. Dat is wel iets nieuws: voorheen had je geen aparte wedstrijdschoenen. Het is een dure hobby, maar de tijd dat hardlopen een goedkope hobby was, is wel voorbij. En eerlijk is eerlijk, het werkt: ik heb direct een persoonlijk record gelopen met deze schoenen. Sindsdien zweer ik erbij. Andere schoenen voelen nu lomp aan. Ik wil de nieuwste versie nog van de Vaporfly, die is overal uitverkocht. Maar ik blijf zoeken.”