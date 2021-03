Hardloopafstanden Amsterdamse Bos kloppen niet meer: ‘Heb ik nou een bordje gemist?’

Beeld ANP

Hardloper Eric Ankersmit snapte er niks van. “Ik ren vaker de 10 kilometerroute door het Bos en volg dan de bordjes. Maar na drie keer rennen was ik in de war. Heb ik nou weer een bordje gemist? Het leek me onmogelijk, want bij iedere afslag staat er wel eentje.”

Waar Ankersmit dacht 10 kilometer te rennen, gaf zijn sporthorloge heel wat kilometers minder aan. “Dat klopt,” bevestigt een woordvoerder van het Amsterdamse Bos. Door een ‘technische fout’ kloppen de afstanden niet meer.

In het Bos wordt gewerkt aan een nieuw bewegwijzeringssysteem voor de drie hardlooproutes van 5, 10 en 21 kilometer. De oude paaltjes zijn weggehaald, de nieuwe zijn geplaatst. Maar dat is niet helemaal goed gedaan. De 5 km is nu 4 km, de 10 km is 7,31 km en de 21 km is 15,57 km.

“In de GIS applicatie, waarin de routes zijn berekend stond het coördinatenstelsel verkeerd ingesteld,” vertelt de woordvoerder. “Daardoor klopte de berekening van het totale aantal kilometers van de hardlooproutes niet."

Kortere route

Op de website van het Bos is te zien dat twee grote vleugels van de oorspronkelijke routes zijn afgesneden. “Logisch dat ze dan korter zijn,” lacht Ankersmit. Ervaren renners proberen volgens hem de oude routes uit hun hoofd te rennen, maar omdat sommige delen vanwege de vernieuwingen zijn afgesloten, moeten ze over hekken klimmen.

Manon Schutter loopt wekelijks hard in het Bos. “Ik loop zelf nog steeds de ‘oude’ halve marathon en een eigen 10k route door het bos. Die is officieel niet meer begaanbaar, maar met een paar kleine ommetjes is het prima te doen. Maar dan moet je wel de weg kennen.”

Toch is het voor Schutter niets nieuws. “Ook de oude route was nooit goed aangegeven. De paaltjes stonden heel onlogisch en verstopt achter bomen. Het kostte me een stuk of vijf keer voordat ik hem goed kon lopen.” Schutter heeft zelfs een keer een loopje georganiseerd voor iedereen die de route eens goed wilde rennen. “Dat was redelijk populair, de meesten hadden ook al pogingen gewaagd zonder resultaat.”

Werkzaamheden

De afgelopen week zijn de nieuwe paaltjes met de aannemer nagelopen. “Daarbij zijn ook de meldingen van onze bezoekers over de lengte van de hardlooproutes meegenomen,” zegt de woordvoerder. De routes worden aangepast in het ontwerp en meegenomen in de herstelwerkzaamheden. De gemeente verwacht dat de nieuwe paaltjes er medio juni staan.

“We merken dat sporters graag zelf hun hardlooproutes in het Amsterdamse Bos samenstellen,” aldus de woordvoerder. “De sporter die toch liever de routepaaltjes in het Bos volgt, zal dus nog iets langer geduld moeten hebben tot de route goed staat. We vinden het vervelend voor hen dat het iets langer duurt en vragen hen om begrip, terwijl we werken aan de oplossing.”

Schutter kan er wel om lachen. “Ik begrijp dat ik binnenkort weer een nieuwe test run kan organiseren.” Ankersmit is wel positief over de nieuwe routes. “Eerst hadden alle drie de routes dezelfde basis, maar nu zijn er echt drie verschillende routes gemaakt. Dat is supertof.”