Harde verwijten familie kroongetuige over beveiliging

Onze familie zal nooit zwichten voor terreur De zus van Reduan

"De laatste eer die we onze broer wilden bewijzen, is ons afgenomen. Wat voor signaal werd hiermee gegeven? Dat we zwichten voor criminaliteit? Onze familie zal echter nooit zwichten voor terreur."



De schade die Andy S. de familie heeft berokkend, 'is immens'. "Wij zijn nooit teruggekeerd naar onze levens. Een hele familie met verschillende gezinnen ziet hun levens in rook opgaan. Mensen die de samenleving trots maakten met wat ze hebben bereikt in hun leven, moeten nu onzichtbaar worden (in zware beveiliging) om aan jou en je laffe vrienden te ontsnappen."



Dochters

De moeder van Reduans kinderen durft niet naar de rechtbank te komen en sprak via een afgespeelde opname namens haarzelf en hun dochtertjes. "Elke dag nog vragen zijn dochters aan mij: waar is papa?!"



De dochtertjes hebben niet eens fatsoenlijk afscheid kunnen nemen van hun vader en herkenden hem niet meer. Dagenlang heeft een van de dochters gehuild, tot ze daar een oogonsteking van kreeg.



Na de moord vluchtten de vrouw en haar dochters naar het buitenland, 'bang dat ze ook achter ons aan zouden komen'.



Later belandden ze in een anoniem safehouse en konden ze zes maanden niet naar school. Op hun nieuwe school mogen ze niet vertellen wat met hun vader is gebeurd. "Op deze leeftijd dragen ze al een geheim met zich mee. Een geheim dat kinderen nooit mag worden opgedrongen."



Het geweld kwam keihard hun levens in. "Reduan en ik hebben de kinderen altijd afgeschermd van geweld. We wilden dat ze opgroeiden in een paradijsje. De meisjes hebben nooit agressie gekend. Nu hoor ik ze soms tijdens het spelen 'Ik ga je dood maken' roepen. Het beneemt me de adem."



Het uitspreken van haar verklaring voelt voor de moeder van Reduans kinderen 'als zout in een open wond'. "Telkens als de pijn wegtrekt, komt de steek in volle hevigheid terug."



