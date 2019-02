Harde kern ADO bekladt stad met antisemitische leuzen

Op het Instagramaccount 'awaydays_fcdh' is te zien dat de groep leuzen als 'KK 020', 'FCDH' en 'KK JODEN' op meerdere plekken in de stad heeft aangebracht. Ook laat de groep weten dat zondag iedereen mag komen, maar niemand welkom is.



Ajaxsupporters

Daarmee doelt de groep op de demonstratie die Ajaxsupporters zondag in Den Haag willen houden. Ze willen protesteren tegen het feit dat ze zondag niet welkom zijn in het stadion bij de uitwedstrijd in Den Haag en woensdag bij de halve finale van de beker tegen Feyenoord in Rotterdam.



Al sinds 2005 zijn Ajaxsupporters na meerdere incidenten niet meer welkom in de Kuip en sinds 2006 niet meer bij uitwedstrijden in Den Haag.



Donderdag liet de woordvoerder van burgemeester Krikke van Den Haag weten dat de demonstratie vooralsnog door zou gaan. "We zitten nog steeds op de lijn dat de demonstratie zal worden gefaciliteerd. We houden de actuele informatie en alle signalen die we krijgen scherp in de gaten. Op basis daarvan bekijken de gemeente en politie zorgvuldig hoe de demonstratie veilig kan worden gefaciliteerd."



Of de recente gebeurtenissen invloed hebben op het doorgaan van de demonstratie is nog niet bekend.