Hard werken: filmkat Abatutu met fans op de foto zetten

In de filmtrailer van Poeslief wordt mensen verzocht filmpjes van hun eigen kat op te sturen. Saskia Arndt, hoogleraar diergedrag aan de Universiteit Utrecht, kijkt kritisch naar die oproep. “Het gevaar is dat mensen hun huisdier in stressvolle of zelfs gevaarlijke situaties brengen om kans te maken dat hun filmpje wordt uitverkozen. Kijkers van de trailer wordt in het vooruitzicht gesteld dat hun kat beroemd kan worden. Geen dier heeft hier uiteraard behoefte aan of baat bij; beroemdheid is een menselijke behoefte.”

Filmregisseur Mark Verkerk zegt dat Poeslief op zoek is naar kattenfilmpjes van ongekunsteld, natuurlijk kattengedrag. De selectie opgestuurde kattenfilmpjes in Poeslief toont geen geforceerde beelden, voor zover te beoordelen.

Arndt kijkt ook kritisch naar filmbeelden van Abatutu in de trailer van Poeslief. Ze vraagt zich af of de vele nieuwe omgevingen, onbekende mensen en flitsende fotografen niet te veel stress veroorzaken. “Als maatschappij moeten wij bepalen hoe ver wij mogen gaan, en of de belangen van het dier minder belangrijk zijn dan onze eigen belangen.”

Sabine van der Helm, eigenaar van Abatutu, let er scherp op dat het stressniveau bij de kater niet te hoog wordt. “Het belang van het dier staat bovenaan.”