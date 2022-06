Hard gelag voor coalitie: VVD levert in Zuid tóch geen stadsdeelbestuurder

Stijn Nijssen. Beeld Gemeente Amsterdam

De partij laat weten dat de VVD te weinig politieke steun voelt om een bestuurder in Zuid af te leveren. Daarom zien ze weinig reden voor een ‘vruchtbare samenwerking’. De VVD schuift de keuze ten dele af op de coalitiepartijen PvdA en GroenLinks. Hun fracties in de stadsdelen waren allebei fel tegen de komst van beoogd bestuurder Stijn Nijssen, en weken hiermee af van de afspraken uit het coalitieakkoord.

Nijssen noemt het een ‘gemiste kans’ dat hij geen bestuurder kan worden. Nijssen: “Ik keek er enorm naar uit om aan de slag te gaan voor de mensen in stadsdeel Zuid. Dat dit nu niet doorgaat is een gemiste kans.”

Het is een hard gelag voor met name de PvdA, die groot voorstander was van deze constructie. Partijleider Marjolein Moorman noemt het in een eerste reactie dan ook een ‘gênante vertoning’. “Het was een experiment natuurlijk en ik vond het te prijzen dat de VVD het aandurfde. Maar er was blijkbaar verdeeldheid, ook bij ons.”

Ook VVD Amsterdam voorzitter Paul Luijten is teleurgesteld. Door een bestuurder aan te leveren hoopte hij dat de partij meer kon bereiken voor VVD-kiezers uit Zuid. Luijten: “Wij waren ervan overtuigd dat met een VVD’er in Zuid dit stadsdeel kon profiteren van een politiek ervaren bestuurder die een VVD-stempel op het beleid kon gaan drukken. Dat dit nu niet is gelukt is buitengewoon jammer, temeer daar de VVD de grootste partij is in Zuid.”

Kritiek op de aanstelling

Een VVD-bestuurder aanstellen in Amsterdam Zuid was bedoeld als een geste van het nieuwe college PvdA, GroenLinks en D66. Al snel werd duidelijk dat de partijen in het stadsdeel hier niet op zaten te wachten en vorige week woensdag stemden negen van de vijftien commissieleden tegen de komst van Nijssen.

Met name VVD Zuid was kritisch op de aanstelling en zagen het niet zitten dat de VVD in stadsdeel Zuid het linkse coalitieakkoord moest uitvoeren. VVD-fractievoorzitter in Zuid Claudia van Zanten noemt het dan ook een ‘verstandig besluit’ dat Nijssen zich terugtrekt. “Het is goed dat de uitkomst van de stemming in de stadsdeelcommissie wordt gerespecteerd. Dit doet recht aan de verhoudingen van oppositie en coalitie en houdt deze zuiver.”

Ook fractievoorzitters uit Zuid Sam Altena (GroenLinks) en Keren Hirsch (PvdA) zijn tevreden dat de VVD deze keuze heeft gemaakt. Altena: “Goed dat het zwaarwegende advies van de stadsdeelcommissie doorslaggevend is geweest.” Hirsch: “Namens de PvdA hebben we begrip dat de VVD deze keuze maakt.”

Hoe nu verder

Als hij zich niet had teruggetrokken zou zou de raad aanvankelijk woensdag stemmen over de komst van Nijssen. GroenLinks-raadsleden hadden al besloten om hun fractie uit Zuid te steunen en tegen zijn komst te stemmen, waarmee ze ook tegen het coalitieakkoord in zouden gaan. Volgens Moorman lag dat bij de PvdA anders. “Onze raadsfractie had zeker voor gestemd.”

Moorman laat verder in het midden of ze een scenario voor zich had gezien waar Nijssen na deze week wel bestuurder was geworden. Ook hoe het nu verder moet, weet de partijleider van de PvdA niet. “Daar zullen we ons op moeten beraden. Morgen zullen er twee bestuurders in Zuid worden voorgedragen. De derde plek blijft nu even leeg.”

Met het vertrek van Nijssen komt Rocco Piers (GroenLinks), die de afgelopen vier jaar stadsdeelbestuurder was in Zuid, ook weer in beeld.