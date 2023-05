Harbers laat veiligheidseffect krimp Schiphol toch onderzoeken

In minister Harbers’ tijdelijke krimpplan wordt niet alleen aan de hand van vliegveiligheid bepaald welke start- en landingsbanen worden gebruikt, maar ook aan de hand van geluidshinder. Beeld robin van lonkhuijsen/ANP

Het onderzoek dat Harbers laat uitvoeren heeft alleen betrekking op de definitieve krimp van het aantal vluchten op Schiphol. Voor een tijdelijke krimpingreep, waaraan het ministerie van Infrastructuur ondanks een negatieve uitspraak van de rechter aan vasthoudt, is zo’n veiligheidsrapport niet nodig, schrijft Harbers aan de Tweede Kamer.

Eind maart trokken verkeersvliegers in Het Parool aan de bel vanwege kabinetsplannen om het aantal vluchten op Schiphol eind dit jaar op 460.000 vast te leggen. Dat zijn er 40.000 minder dan nu. Het moest een tijdelijke maatregel zijn op weg naar definitieve krimp tot 440.000 starts en landingen per jaar.

Volgens VNV, de vereniging van verkeersvliegers, is voor beide ingrepen een ‘integrale veiligheidsanalyse’ nodig. De afgelopen jaren heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) bij herhaling zo’n rapportage bevolen als er ingrijpende maatregelen op de luchthaven worden genomen.

Harbers zegt de Tweede Kamer nu toe dat voor de definitieve krimpplannen, die eind 2024 moeten ingaan, zo’n integrale veiligheidsanalyse zal worden opgesteld. Daarin wordt bekeken of de voorgestelde maatregelen de veiligheid van het vliegverkeer in gevaar brengen.

Welke landingsbaan gebruikt Schiphol?

Harbers houdt wel vast aan zijn weigering zo’n onderzoek te laten doen ten behoeve van een tijdelijke ingreep, mocht die er nog komen. Volgens de minister is een reductie met 40.000 vluchten ‘niet ingrijpend omdat dat niet zal leiden tot een significante verandering in het luchtverkeer’.

‘Een afname van het aantal vliegtuigbewegingen op alle banen van Schiphol leidt tot eenzelfde of hoger veiligheidsniveau ten opzichte van de bestaande situatie,’ schrijft de minister over zijn tijdelijke krimpplan. Er wordt volgens hem niet afgeweken van bestaande, als veilig beoordeelde vliegprocedures. Volgens de VNV is die aanname onjuist en in elk geval niet zonder onderzoek vast te stellen.

In dat tijdelijke krimpplan wordt niet alleen aan de hand van vliegveiligheid bepaald welke start- en landingsbanen worden gebruikt, maar ook op basis van geluidshinder. Als geluidsgrenzen onder de vliegroutes van een bepaalde baan worden overschreden, moet naar andere banen worden uitgeweken die mogelijk — vanwege windrichting of ligging — minder veilig zijn.

Harbers erkent dat. ‘Omwille van de impact op de omgeving of bij bepaalde weersomstandigheden kan gekozen worden voor een minder veilige baancombinatie die wél voldoet aan de veiligheidsnorm. Die afweging wordt nu ook al gemaakt en zal niet veranderen.’

Beroep tegen de uitspraak

Of de tijdelijke krimpplannen doorgaan, is zeer de vraag. Het ministerie heeft beroep tegen de uitspraak van de rechter aangetekend, in de hoop de tijdelijke maatregel later alsnog uit te kunnen voeren. Mogelijk dekt het ministerie zich daarmee in tegen uitstel van de definitieve krimp die eind 2024 zijn beslag moet krijgen. De plannen daartoe worden wel volgens de Europese voorschriften opgesteld.

Onzeker is of de krappe timing voor de definitieve ingreep haalbaar is. Het veiligheidsonderzoek dat Harbers nu toezegt, is nog niet aanbesteed en ook andere noodzakelijke rapporten zijn nog niet klaar. Daarnaast loopt de inspraak op die krimpplannen nog. Bovendien moet de Europese Commissie daarna nog beoordelen of de procedure volgens de regels is verlopen.

Onzorgvuldig besluit

“Het is goed te zien dat de minister nu erkent dat bij het definitieve krimpbesluit wel degelijk een veiligheidsanalyse noodzakelijk is,” stelt een woordvoerder van de VNV. “Maar dit toont wel aan dat het krimpbesluit onzorgvuldig en gehaast is genomen.”

De vliegers roepen Harbers op, zoals eerder de luchtvaartmaatschappijen al deden, alternatieven voor krimp te onderzoeken. “We dreigen een doodlopende weg in te slaan. Daarom kan de minister beter kijken naar alternatieven, zonder de desastreuze gevolgen voor luchtvaartbanen en verbondenheid van Nederlanders.”

Ook Kamerlid Derk Jan Eppink van JA21, die de minister om opheldering vroeg, ziet in de gang van zaken aanleiding om opnieuw tegen krimp te ageren. “Ik ben blij dat minister Harbers erkent dat een deugdelijke veiligheidsanalyse noodzakelijk is wanneer zijn krimpplannen worden doorgezet. Wat ons betreft is dit echter het zoveelste signaal dat de voorgenomen krimpplannen onhoudbaar zijn.”