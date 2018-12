Hans Wijers vertrekt bij Heineken

Wijers treedt terug bij de aandeelhoudersvergadering op 25 april volgend jaar.



Hij was in de jaren negentig minister van Economische Zaken voor D66 in het eerste kabinet-Kok. Later was hij jarenlang topman van verf- en chemieconcern AkzoNobel.



Wijers zit al sinds 2012 in de raad van commissarissen van Heineken. Zijn opvolger Huët trad in 2014 toe tot het toezichtsorgaan.