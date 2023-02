Hans van Schaik (1960-2023): ‘Hij heeft tot het laatst echt het uiterste eruitgehaald’

Hans van Schaik was bedrijfsleider van The Eagle en Dirty Dicks in de Warmoesstraat en mede-eigenaar van Hotspot Bar, een befaamd homofeestcafé in de Jonge Roelensteeg. Beeld D81Photos

Hans van Schaik zei altijd al graag ‘dikke, vette pech’, als het even niet mee zat, en dat zei hij ook toen in augustus 2021 PSMA bij hem werd vastgesteld, een agressieve vorm van ALS. Dikke, vette pech. Vorige week woensdag overleed Van Schaik op 62-jarige leeftijd.

“Hij is in een gigantische rollercoaster terechtgekomen,” zegt zijn man Eric Visser. “Hij heeft tot het laatst echt het uiterste eruit gehaald,” zegt Michael Roks, eigenaar van homobar The Eagle.

Van Schaik groeide op in Utrecht in een gezin met een broer en zus. Vanaf 1986 had hij bijna 25 jaar een dansschool in Huizen: Hans van Schaik Dance Masters. Enkele generaties groeiden daar op met danslessen van Van Schaik, maar ook met de dansavonden, disco’s, 24 uursdansfestijnen en dj-competities die er werden gehouden.

‘Kinky touch’

In Amsterdam werd Van Schaik samen met Visser eigenaar van Hotspot Bar, een befaamd homofeestcafé in de Jonge Roelensteeg. Visser: “In 2014 gingen we dicht na problemen met de fundering. Er zijn mensen die zeggen: er is een leven voor en na Hotspot.”

Met zijn andere been stond Van Schaik in de leer- en fetisjscene. Roks: “Hij hield van het oud-Hollandse van de homocafés aan de Amstel, maar een kinky touch had hij ook. In het leer, achter de bar van The Eagle, kon hij zichzelf zijn.”

Van Schaik werd bedrijfsleider van The Eagle en Dirty Dicks in de Warmoesstraat, en hij was sinds 2014 de rechterhand van Roks tijdens de organisatie van Amsterdam Leather Pride, met als jaarlijks hoogtepunt het hoofdfeest Invasion.

Visser: “Voor Hans was iedereen gelijk. Of je nou groen, geel, paars was of een bochel had.”

Rolstoel op de dansvloer

In de zomer van 2021 kwam de onheilstijding. Enkele maanden later trouwde hij met Visser, met wie hij al 22 jaar verloofd was. Tijdens het feest in Westerliefde danste hij in zijn rolstoel over de dansvloer. Als cadeau vroeg het echtpaar een donatie aan onderzoek naar PSMA.

Visser: “We wilden altijd al trouwen, maar het kwam er steeds niet van. We hebben er een gigantisch feest van gemaakt. Hans wilde nog per se zelf zijn handtekening kunnen zetten. Dat is hem gelukt. Een paar weken later had hij dat niet meer gekund.”

De spierziekte sloeg razendsnel toe en vorig jaar maart werd Van Schaik opgenomen in een verpleeghuis. Roks: “De vele bezoekjes, met een glas wijn om 14.00 uur, hielden hem overeind. Tot hem dat ook te zwaar werd. Toen ging het snel.”

Vorige week woensdag gaf Van Schaik de strijd tegen PSMA op. Deze woensdag wordt hij op Herdenkingspark Westgaarde gecremeerd. Op de rouwkaart staat ‘hele dikke, vette pech’.