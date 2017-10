Hans Bremer per direct uit bestuurscommissie Noord

Uit een controle van de woonsituatie van de voorman van de Partij voor Vrije Amsterdammers bleek dat alle vier kamers van zijn woning in Noord worden verhuurd en elk van een slot zijn voorzien. Bij een bezoek aan een woning in Zuid werd Bremer wel aangetroffen. Volgens eigen zeggen verdeelt hij zijn tijd tussen beide woningen.



Bremer had de hoop in het algemeen bestuur steun te vinden, maar alle fracties maakten gisteren duidelijk dat hun collega moet opstappen. Bremer is ook naar de rechter gestapt; die oordeelt over twee weken of hij terecht uit het bestuur is gezet.