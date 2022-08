Hanneke Prins (1971-2022) was het cement van de Zwanenburgwal: ‘We zijn zo verslagen’

Ze was het hart van de Zwanenburgwalbuurt, iedereen kende haar. Verbinder van buren, verzorger van dieren en planten. Afgelopen zondag werd Hanneke Prins gevonden, ze lag al zes dagen dood in haar woning. ‘Daarom zijn we zo verslagen.’

“Joe-hoe!” Als dat klonk over de Zwanenburgwal, wisten buurtbewoners het meteen: daar heb je Hanneke Prins. De buurt nam die groet over, ook onder elkaar.

Altijd liep ze over straat, en altijd met haar twee hondjes, Mali en Pepper. Het waren haar kindjes. In haar bovenwoning zaten twee naaktkatten. Dat waren haar andere kindjes.

“Iedereen kende haar,” zegt buurvrouw Merel Ligtelijn. “Ze was volgens sommigen soms wat luidruchtig, maar ik vond haar altijd vrolijk en heel lief.”

“En ze was de aller-, aller-, allergrootste dierenvriend van Amsterdam,” zegt buurvrouw en vriendin Lydia Faber.

Hanneke Prins bouwde drijvende vluchtheuvels voor eenden en meerkoeten. Houten constructies, compleet met trapje omhoog, met een schuilplekje en een parapluutje – dobberend in het water. Hele schuilhuisjes maakte ze voor die beestjes.

Op haar scooter – Mali en Pepper in een mand achterop – reed ze over de Zwanenburgwal en Groenburgwal en omstreken en dan telde ze de jonge eendjes en meerkoeten. Als er de volgende dag ergens eentje minder was, vroeg ze hele buurt na of ze ergens nog een eendje hadden gezien.

“Als ze een mus zag liggen, belde ze meteen de dierenambulance,” zegt oude vriend Micha Pieters.

Diezelfde liefde had ze voor groen. Met buren wisselde ze stekjes uit, of ze kocht nieuwe planten. De straat moest zo groen mogelijk.

Ook ruzies in de buurtapp wist ze meteen te temperen. Bemiddelend, beminnelijk. Goede vriend Andrew Cramer: “Als iets gebeurde, dook ze er bovenop. Ze kon niet tegen onrecht. Dat was zo vanaf dat ze klein was.”

Prins werd geboren in Den Haag, maar groeide op in Friesland. Over die tijd had ze het liever niet. Pieters: “Dat wilde ze vergeten. Amsterdam was haar leven. Hier is ze gelukkig geworden.”

Ze studeerde aan de Hogeschool van Amsterdam, werkte een tijd als koerier en werkte in een coffeeshop in Oost – zelf rookte ze niet, ze draaide wel de joints voor klanten – en kwam uiteindelijk in de IT terecht.

Twintig jaar geleden verhuisde ze naar de Kloveniersburgwal en dat werd haar thuis. Ze werd vrijwilliger bij de Dierenambulance – uiteraard – en bracht zelfgemaakte soep naar de bibliotheek om de hoek en verpleeghuis Flesseman.

Ze had haar plek gevonden. Pieters: “Een paar weken geleden zei ze nog: ik heb mijn plantjes, hondjes, katten. Ik ben gelukkig hier.”

Faber: “En dan ben je in één klap dood. Vijftig jaar. Dat is toch vreselijk? De hele buurt is in shock.”

Vorige week dinsdag hadden ze nog contact met haar. Een appje, een kop koffie. Prins was vrolijk, niks aan de hand, alles ging goed, een controle in het ziekenhuis twee weken eerder was uitstekend.

Afgelopen zondag bleven haar hondjes maar blaffen. Ligtelijn stuurde een appje met een foto van Prins’ kat voor het raam. Geen reactie. Onderburen belden de politie.

De brandweer moest haar deur openbreken en daar lag ze, al zes dagen, waarschijnlijk een hartstilstand, een familiekwaal. Cramer: “Zo snel kan het gaan. Ze heeft geen 112 meer kunnen bellen of niks.”

Dat uitgerekend een vrouw die het cement van een buurt was, zes dagen dood in haar woning kan liggen, is nauwelijks te bevatten. Faber: “Daarom zijn we ook zo verslagen. Juist iemand die zó in het zicht was, in een buurt als dit; een klein dorpje in de stad.”

Wanneer en waar de uitvaart is, is nog niet bekend. Voor de katten en honden wordt onderdak gezocht, de honden verblijven zolang bij Faber. De buurt helpt mee. Er worden zakken eten en speeltjes voor haar deur achter gelaten.