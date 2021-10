Hanneke Hurkmans (1948-2021): feestende feminist die mensen bij elkaar bracht

Hanneke Hurkmans. Beeld -

Hurkmans groeide op in het Brabantse Veghel in een katholiek gezin van zes kinderen. Haar vader was een dominant macho-figuur. De meisjes mochten niet studeren, de jongens wel. “Maar Hanneke wilde helemaal niet studeren, die wilde naar de toneelschool,” vertelt ex- en naaste vriendin Maaike Meijer (72).

Hurkmans kreeg in 1969 een relatie met jeugdvriendin Meijer, die in Amsterdam studeerde. De relatie moest eerst geheim blijven. Na een tijdje ging Hurkmans ook in Amsterdam wonen, waar de twee in 1970 op eigen houtje een huwelijksceremonie organiseerden in het Vondelpark. Meijer: “Een feest en protest tegelijkertijd.”

Ondanks haar talent voor de kleinkunst begon ze met een vriendin café De Lange Gang, op de Langestraat. Het werd een bont café waar alles en iedereen welkom was: homo’s, lesbiennes, studenten, prostitués en de jongens van de garage om de hoek. In de kroeg organiseerden Hanneke en haar compagnon poëzie- en muziekavonden.

Vanuit het café ontstond een voetbalteam: FC de Rondborstjes. Ze speelden tegen andere lesbiennecafés uit onder andere Breda en Utrecht. Na acht jaar nam Hurkmans met haar compagnon café de Potgieter over, in de Potgieterstraat.

Zingen

In de jaren 90 en begin 2000 werkte Hurkmans bij stadsdeel De Pijp, waar ze een ondernemersvereniging oprichtte die veel migranten heeft geholpen. “Daar werd ze op handen gedragen,” vertelt Meijer. Later was ze ambtenaar ‘extreme overlast’. Meijer: “Bij een geval van extreme overlast zei ze tegen de politie dat ze beneden moesten wachten. Dan ging zij boven eerst een half uur met diegene praten. Dat luchtte enorm op bij die mensen.”

Oud-collega Fred van der Star (69) herinnert zich nog de vele feestjes die hij binnen de gemeente met Hurkmans meemaakte. “De eerste keer dat ik haar zag, was op een talentenjacht voor ambtenaren, ze zong toen Ne Me Quitte Pas. Kippenvel, die kon zingen.”

Ruim tien jaar werkte Hurkmans uiteindelijk ook bij het Amsterdamse Bos, tot haar pensioen op 64-jarige leeftijd. Hier was ze onder andere hoofd van de Boswachters en hoofd van het informatiecentrum. Hier begonnen ook de klachten van een verschrikkelijke ziekte.

Euthanasie

Ze kreeg last van verschrikkelijke duizelingen en werd bedlegerig. Direct kwam er een zorggroep op gang van vrienden en mantelzorgers; zo’n dertig personen in totaal. Elke dag kwam er iemand koken en hond Keesje uitlaten. Aangezien de duizelingen erger werden en de aandoening niet te behandelen valt, dacht ze de afgelopen twee jaar steeds meer over euthanasie.

Vriendin Marjolijn van Roon (67) hoorde over de optredens die Hurkmans vroeger bij het COC had opgevoerd. Zij zette dit jaar de productie voor een cd op touw, opgenomen bij Hanneke thuis. De cd ‘Live Your Life’ is via Connectbymusic te verkrijgen; de opbrengst gaat naar een goed doel. Van Roon: “Een dag voordat ze euthanasie pleegde heeft ze tweehonderd extra cd’s laten maken. Zodat ze na haar heengaan nog lang mensen blij kan maken. Typisch Hanneke.”