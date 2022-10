Hangen en wachten rond een vol asielschip in het Westelijk Havengebied: ‘Zelfs een gevangenis is beter’

Rond de MS Galaxy is weinig te doen voor de duizend asielzoekers en statushouders aan boord. Beeld Dingena Mol

Dat het desolate Westelijk Havengebied sinds kort zo’n duizend inwoners rijker is, is op het eerste gezicht haast niet voor te stellen. Af en toe fietst er wat onwennig en licht slingerend een Syriër langs de bergen metaalafval, verder is er weinig dat de komst van de nieuwkomers verraadt.

Toch: op een uiterst puntje van het havengebied, vlak naast de Tweede Coentunnel, dobbert sinds een paar weken het cruiseschip MS Galaxy. Het schip is klaargemaakt voor duizend asielzoekers, waarvan de laatsten deze week zijn gearriveerd.

Binnenkort: dagbesteding

Ideaal is het niet, zei wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang) eerder al, maar het is dan ook een noodoplossing. Het is immers crisis, en Ter Apel moet ontlast. Dus wordt er het beste van gemaakt, hier in Westpoort: er zijn fietsen, pendelbussen, en binnenkort moet de dagbesteding beginnen.

Hópelijk binnenkort, want er moet nog een hoop gebeuren. Voor de 180 kinderen zijn nog geen scholen gevonden, een deel van het personeel voor het schip moet nog geworven, de wifi heeft kuren. Niet alleen in de omgeving, maar ook óp het schip is nog amper iets te doen.

“Zelfs in een gevangenis heb je een beter leven,” zegt Yvette Hoogerwerf van het COA, terwijl ze een rondleiding geeft op het schip. Ze laat bedompte slaapcabines in smalle gangen zien, waar niet veel meer dan twee bedden in passen en geen ramen open kunnen. “Het is benauwend, mensen zitten op elkaar.”

Overal staan rijen

Verspreid over verschillende plekken op het schip hangen asielzoekers maar een beetje rond, de verveling is van hun gezicht af te lezen. De kleintjes moeten het doen met een bescheiden speelruimte, mét ballenbak, dat wel.

En overal staan rijen. Bij de post van Vluchtelingenwerk, bij het inloopspreekuur van de huisarts, bij de informatiebalie. Die laatste moet zelfs nog opengaan, maar tientallen asielzoekers hebben zich er al verzameld. Ze willen bijvoorbeeld weten wanneer ze eindelijk een afspraak met de IND hebben over hun asielprocedure, of hoe ze een ingeplande afspraak bij de huisarts kunnen maken.

Gelukkig is er de pendelbus, die zo’n vijf keer per dag op en neer rijdt naar de Spaarndammerstraat. Dat brengt de asielzoekers bij het dichtstbijzijnde stukje bewoonde wereld, al weten ze ook niet goed wat ze daar moeten doen. “Een beetje rondlopen,” zegt de Syrische Abduljabbar Aktaa (27) als hij uit de bus stapt. Veel meer kan niet, legt hij uit, ze krijgen immers maar 12,95 euro zakgeld per week. “Wat moet je dan?”

Roken en hangen in de Spaarndammerstraat

Het is in elk geval een manier om de zinnen te verzetten, maar dat is niet het perspectief van een aantal ondernemers in de Spaarndammerstraat. “Ze staan hier steeds in grote groepen te roken, te hangen, te wachten,” zegt de eigenaar van een winkel. In zijn zaak staat een verdwaald bankje. “Dat heb ik naar binnen gehaald, want daar gingen ze steeds op zitten.”

“Ik heb niets tegen die mensen,” zegt de ondernemer, “maar ik vind dit een idiote plek om ze naartoe te brengen. Ze veranderen het hele straatbeeld. En er is hier niets voor ze te doen. Waarom worden ze niet naar Centraal Station gebracht, zodat ze lekker de stad in kunnen?” Hij heeft al geklaagd bij de gemeente.

Een deel van de asielzoekers weet per fiets, pendelbus dan wel te voet inderdaad het centrum te bereiken. Zo ook de Syrische Yusuf, die opgetogen bij het cruiseschip terugkomt. “Het is een fantastische stad,” zegt hij terwijl hij zijn fiets parkeert. Hij heeft een goedkoop cameraatje op de kop kunnen tikken. “Ik ga morgen terug om foto’s te maken.”

‘Ik wil de taal leren’

Fotograferen, rondslenteren, roken - alles wat helpt om de tijd te doden. Want ja, de kamers zijn klein, het eten kan beter, maar wat deze mensen het meeste dwarszit, is dat hun leven stilstaat, vertellen ze. “Ik wil studeren,” zegt Mustapha (23), die in Syrië hard op weg was advocaat te worden. “Ik wil de taal leren,” zegt Ali (37), die daar de afgelopen twee jaar nog steeds de kans niet voor heeft gekregen. “Ik wil naar school,” verzucht een Syrisch meisje van 16, het lijkt haar veiliger om haar naam niet te geven.

Die wensen zullen niet vervuld worden zolang deze mensen van hot naar her worden verplaatst en nog in hun asielprocedure zitten. Veel van de Galaxy-bewoners zijn al maanden in Nederland en hebben al meerdere tijdelijke opvangplekken van binnen gezien. Als die sluiten, worden ze opgehaald en naar weer een nieuwe locatie gebracht. “Soms voelt het alsof we als beesten worden behandeld,” zegt de Syrische Taher Habbub (37). “Maar echt, we zijn net mensen.”

Naast asielzoekers zitten er ook enkele statushouders op het schip, die hun verblijfsvergunning al binnen hebben. Hosyen Afandi (38) laat zijn Nederlandse ID-kaart zien, het kaartje waarvan hij dacht dat het alles zou veranderen. “Na twee jaar heb ik ’m eindelijk. Maar nu ben ik toch weer op dit schip gezet, omdat er geen huis voor me is. Ik wil vooruit met mijn leven, maar ik ga alleen maar achteruit.”