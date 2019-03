Hangen de bruggen binnenkort weer vol liefdesslotjes?

"Wij vinden het mooi geweest na een jaar," laat Sergio Seegers van Tours & Tickets weten. "Het schoonhouden van de stad is uiteindelijk een taak van de gemeente. Bovendien hebben wij niets meer in het Wallengebied te zoeken, nu het geven van rondleidingen op de Wallen wordt verboden."



Een woordvoerder van stadsdeel Centrum laat weten dat het schoonmaken van de bruggen inderdaad weer wordt opgenomen in de reguliere werkzaamheden van de gemeente. Wanneer precies is nog niet bekend. "En uiteraard blijven we ook zoeken naar andere manieren om dit gebruik tegen te gaan."



Slijptol

Het verschijnsel om een slotje met de namen van geliefden vast te klinken aan bruggen is overgewaaid uit Rome en Parijs. De liefdesslotjes zijn al jaren onderwerp van discussie. Wat begon als een romantisch gebaar kreeg steeds meer de vorm van een plaag. De slotjes zijn veel Amsterdammers een doorn in het oog.



De gemeente besloot de sloten in 2017 eens in de zoveel tijd met de slijptol te verwijderen. Maar volgens Seegers had dat nauwelijks effect: "Dat is net zoiets als met parkeervergunningen. Als je die eens per drie maanden controleert, werkt dat ook niet."



Strijd

Vorig jaar kregen twee actieve buurtbewoners na jaren strijd toestemming van de gemeente om zelf liefdesslotjes weg te knippen van de zestig bruggen in het centrum. Zo begon het project e-Buur van Tours & Tickets met het dagelijks verwijderen van de slotjes en het opruimen van uitwerpselen.



De gemeente schatte de kosten van het verwijderen vorig jaar nog op 50.000 euro per jaar. "Onzin," zegt Seegers. "Wij maakten dagelijks alle zestig bruggen in het gebied schoon in een kwartiertje tot een half uurtje, voor een kwart van dat bedrag." Nu komt daar dus een einde aan.



Of de bruggen binnenkort weer volhangen is nog zeer de vraag. Hoe vaak de gemeente de slotjes gaat verwijderen is onbekend. Maar, zegt de woordvoerder van stadsdeel Centrum: "Onze voorzitter Mascha ten Bruggencate ergert zich ook mateloos aan de slotjes."



