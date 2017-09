Handtekeningenjagen op de Comic Con in de RAI

Ook de Nederlandse actrice Carice van Houten laat haar gezicht zien. Zij is wereldwijd bekend van haar rol als priesteres Melisandre in HBO-serie Game of Thrones. Het evenement trekt behalve handtekeningenjagers ook veel 'cosplayers', mensen die zich verkleden als hun favoriete filmfiguren, striphelden of gamepersonages.



Er worden demonstraties opgevoerd en er zijn workshops, lezingen en vragenuurtjes. En voor bezoekers die niet genoeg hebben aan alleen de tv-sterren: zij kunnen ook nog bekende objecten uit films bezichtigen zoals de beroemde DeLorean uit Back to the Future. Vorig jaar trok Comic Con in de RAI meer dan 30.000 bezoekers.



