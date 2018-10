Handleiding voor Van der Laans 'bijkans heilige' recht op protest

Hij is opgevoed vanuit dat vrije woord, hij was er veel mee bezig, en hij kon het belang ervan heel goed overbrengen

"De burgemeester wilde toe naar een situatie dat ook die ene tegenstander zijn geluid kon laten horen," aldus Temminck Tuinstra.



Een typische Van der Laanoplossing is praktisch. Een eenmensprotest ­tegen Israël mocht in de even weken op de Dam staan, de ­tegendemonstrant kon daar alleen op de oneven weken terecht, zodat er geen ongeregeldheden zouden uitbreken.



Het vrije woord

Na de onterechte arrestaties in 2013 en de ophef die daarop volgde, zette Van der Laan zijn demonstratiebeleid uiteen in een brief aan de raad.



"Daarin beloofde hij ook voor het eerst dat het recht om te demonstreren in Amsterdam 'bijkans heilig' is. Hij is opgevoed vanuit dat vrije woord, hij was er veel mee bezig, en hij kon het belang ervan heel goed overbrengen."



Het boekje dat op basis van die brief door Temminck Tuinstra is samengesteld, is deze week aan minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse ­Zaken) overhandigd.



Het versterkt het beeld dat het Amsterdamse demonstratiebeleid een belangrijk deel is geworden van de politieke nalatenschap van Van der Laan.



Het boekje wordt verspreid op de politieacademie. Niet omdat Amsterdam het beter weet. Maar omdat Van der Laan er zo graag over nadacht.