Handlangers van Omar Lkhorf verzetten zich niet bij arrestatie

Beeld EPA

Eén van de mannen was bij Zevenaar al uit de vluchtauto gesprongen en kon daar worden gearresteerd. De andere drie mannen werden opgepakt na een wilde achtervolging die eindigde op de N813 bij Wehl. Met getrokken wapens werden de drie ‘uit de auto gepraat’. Daarbij is een waarschuwingsschot gelost, er is niet geschoten op de auto of de verdachten, aldus de politie.



Alle vier verdachten zijn tussen de 20 en 30 jaar oud en volgens de politie ‘niet woonachtig in Nederland’. Maandag bevestigden verschillende bronnen al dat de mannen afkomstig zijn uit de buitenwijken van Parijs in Frankrijk en Frans-Marokkaanse criminelen zijn.

Mislukte poging

De vier wilden zondagmorgen de tot een levenslange celstraf veroordeelde crimineel Omar Lkhorf bevrijden uit de gevangenis in Zutphen. Hij is na deze bevrijdingspoging overgeplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, zo heeft Justitie bevestigd.

Bij de uitbraakpoging werd de toegangspoort tot de gevangenis geramd met een brandend busje. De vier gingen er daarna vandoor in een vermoedelijk gestolen Volkswagen Golf. De politie achtervolgde de vluchtauto door grote delen van de Achterhoek en Liemers. De vluchtwagen leek naar het Duitse Emmerik te rijden. De Duitse politie is gealarmeerd om daarop te kunnen anticiperen.

De wagen van de verdachten werd uiteindelijk door Duitse politiewagens klemgereden bij Wehl. De Volkswagen Golf had zeker twee lekke banden, die waren kapotgereden als gevolg van de roekeloze rijstijl van de bestuurder.

‘Handen vol aan het onderzoek’

De politie laat weten volop bezig te zijn met het onderzoek en daar ‘de handen vol’ aan te hebben. Er is informatie verzameld van getuigen en ook is de vluchtauto in beslag genomen voor onderzoek.

Verder onderzoekt de politie de rol van elk van de opgepakte verdachten in de bevrijdingspoging van Omar Lkhorf.

Alle vier de mannen zitten nog vast in volledige beperkingen, wat betekent dat zij geen enkel contact mogen hebben met de buitenwereld.