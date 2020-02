‘Handlanger Taghi maakte programma voor RTL’

Politie tijdens een onderzoek bij een clubhuis van motorclub Caloh Wagoh in Amersfoort. Beeld ANP

Hij is de oprichter van de Haagse straatbende Crips en motorclub Caloh Wagoh. Justitie verdenkt hem van betrokkenheid bij een reeks liquidaties en pogingen daartoe. Delano R. was door productiemaatschappij Vice Studios ingehuurd als presentator, zo bevestigen woordvoerders van Vice en RTL in reactie op vragen van de krant.

De opnames van het programma, met als werktitel ‘Nieuwe Penoze’, waren in volle gang toen R. eind 2018 werd aangehouden. In de zomer van 2018 werden leden van zijn motorclub, Caloh Wagoh, al in verband gebracht met een liquidatie en aanslagen op dagblad De Telegraaf en weekblad Panorama. Na de arrestatie van Delano R. is het project per direct stopgezet.

In de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol houdt de rechtbank woensdag en donderdag inleidende zittingen in het omvangrijke liquidatieproces rond de motorclub. In totaal veertien verdachten staan terecht, voor een reeks moorden, pogingen en voorbereidingen daartoe. De bende zou ook opdrachten van Ridouan Taghi hebben aangenomen.