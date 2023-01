Handig, zo’n vitrinekast met info voor bewoners, maar waar is de sleutel?

De vitrinekast in het Bos en Lommerplantsoen. Beeld Hannah Bults

Het Bos en Lommerplantsoen is een fraaie strook groen, volledig omringd door appartementen. Daar hebben een hoop mensen plezier van. Met mooi weer wordt er geluncht op de trappen, kinderen spelen in de zandbak, skateboarders trekken baantjes en er staan palen voor een volleybalnet.

Ook zijn er tien perken van een eetbare tuin (moestuin, fruitbomen), die in zelfbeheer is van omwonenden, aangesloten bij de Vereniging Stadstuin Bos en Lommer. Ze hebben ook een eigen vitrinekast met informatie, de PlantsoenKrant genaamd. Over de vaste zaterdag wanneer gezamenlijk in de tuin wordt gewerkt bijvoorbeeld, en andere info over activiteiten in het plantsoen.

Tenminste, dat is de bedoeling.

De vitrinekast die in 2010 werd geplaatst en was betaald door de vereniging ging kapot. Een afgebroken poot. Het stadsdeel bood vorig jaar april aan een nieuwe te plaatsen, een tweedehandsje, om kosten te besparen.

“Dat vonden wij prima,” zegt Pauline de Bok (66), de secretaris van de vereniging.

In juni werd de vitrinekast geplaatst. Dat viel tegen. De plexiglaswand bleek zwaar beschadigd net krassen en deuken, en ook de slotjes waren kapot. Er volgden diverse mislukte pogingen de plaat op te lappen en uiteindelijk liet het stadsdeel na de zomer een andere voorkant op de vitrinekast plaatsen.

“So far, so good,” zegt De Bok.

Met de plaat was niks mis. Gaaf plexiglas en voldoende magneetjes om informatie mee op te hangen. Alleen, er zaten geen sleuteltjes bij. Bellen, bellen, weer bellen.

De Bok: “Toen we erachteraan belden, verzuchtte de buurtmanager dat ze er helemaal haar bekomst van had, dat ze de sleuteltjes ook niet had en dat ze wel bericht zou sturen als ze opdoken, maar dat dit echt de laatste keer was met die vitrines. Sindsdien wachten we nog steeds op de sleuteltjes.”

Het is vooral zonde omdat de vereniging dit jaar tien jaar bestaat. De Bok: “We willen dat het een levendige plek blijft. Daarom zijn we bezig zoveel mogelijk mensen bij het plantsoen te betrekken.”

Maar dat is lastig als de vitrinekast niet open kan. Daarom, de prangende vraag, inmiddels smeekbede: waar blijven die sleuteltjes van het informatiebord!?

Stadsdeel West: gevonden! Volgens een woordvoerder van stadsdeel West bleek vorig jaar tijdens een periodieke schoonmaak dat het oude bord moest worden vervangen door een tweedehandsje. “Helaas duurde deze vervanging door allerlei omstandigheden langer. Bij het bedrijf dat het moest uitvoeren ging steeds iets mis. Overmacht dus. Dit is ook aan de vereniging doorgegeven.” “Er is ook gemeld dat we de vereniging laten weten wanneer de sleutels er weer zijn. Eind vorig jaar is de Stadstuin gebeld hierover, maar die was op dat moment niet telefonisch bereikbaar. Er is opnieuw contact opgenomen met de Stadstuin om de sleutels te overhandigen.”

