Handhaving op de Wallen faalt: ‘Beboeten is onbegonnen werk’

Het handhavingsoffensief van de gemeente leidt niet tot minder overlast van dronken en wildplassende toeristen. De handhavers zijn onzichtbaar of treden niet op.

Op de Wallen geldt een alcoholverbod, maar volgens de handhavers in het gebied is het ‘onbegonnen werk om passanten met drank te beboeten’. Dit staat in de verkenning van Ivar Schreurs, die de afgelopen maanden in opdracht van burgemeester Femke Halsema over de Wallen liep en meer dan driehonderd gesprekken voerde. Halsema zal zijn bevindingen gebruiken bij haar Wallenaanpak.

Volgens de sekswerkers, exploitanten, buurtbewoners, gidsen en ondernemers die Schreurs sprak, zijn handhavers van de gemeente niet altijd zichtbaar of aanwezig op de Wallen. De verkenner zag met eigen ogen dat ‘bezoekers met blikjes en flesjes drank aan de gemeentelijke handhavers voorbij liepen’. Tijdens de vele avonden en nachten dat hij er rondliep, heeft hij niet gezien dat een bezoeker is beboet, ‘terwijl de overtredingen zichtbaar volop voorkomen’.

Dit is opmerkelijk, want Halsema kondigde eind vorig jaar een offensief aan, met meer handhavers die strenger zouden optreden tegen overtredingen van het alcoholverbod. Grote spandoeken en borden wijzen toeristen sindsdien op het verbod op de Wallen.

Te weinig collega’s

Volgens handhavers op de Wallen is er nog altijd sprake van een tekort aan collega’s. De politie heeft andere prioriteiten, zoals de veiligheid in het gebied.

Ondertussen klagen bewoners, sekswerkers en ondernemers nog altijd over het gedrag van toeristen die drinkend en wildplassend door het gebied gaan en troep op de grond gooien. Ook zijn er drugsdealers actief op de Wallen, die veelal nepdrugs verkopen. Op sommige avonden gaat het om veertig tot zestig dealers op de Wallen die toeristen vaak agressief benaderen en voor de ramen van de sekswerkers samenklonteren en zo de werving van klanten belemmeren.

De overlast door lachgasverkopers in het gebied is wel afgenomen door ingrijpen van de gemeente.