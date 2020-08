Handhavers zeggen vertrouwen in de directie op

Handhavers en politie ontruimen Park Somerlust vanwege de te grote drukte. Beeld ANP/Remko de Waal

De onrust wordt bevestigd door Dennis van Laarhoven, handhaver en tevens lid van de (tijdelijke) Onderdeelcommissie, een orgaan dat valt onder de Centrale Ondernemingsraad van de gemeente. Namens de werknemersvertegenwoordiging van de gemeentelijke handhavers heeft Van Laarhoven besloten dat het reguliere overleg met de directie voorlopig wordt opgeschort.

Volgens Van Laarhoven neemt directeur Esmeralda Wallast Groenewoud de medezeggenschap niet serieus, en is ze bovendien te laks als het gaat om de interne coronavoorschriften. “Ze informeert ons te laat of te summier, en de eerdere beloftes om ons beter te betrekken in het besluitvormingsproces worden niet nagekomen. We gaan niet meer met haar om tafel, er is geen weg terug,” zegt Van Laarhoven. “Ook doet ze niets met ons advies om zowel binnen als buiten mondkapjes te verplichten voor handhavers, terwijl we een collega hebben verloren aan het virus. Corona is de druppel.”

Er zijn zeker negen handhavers positief getest op corona, 23 medewerkers zitten momenteel preventief in thuisisolatie.

Mondkapjesplicht

De onrust is saillant, omdat juist de afdeling Handhaving & Toezicht belangrijker dan ooit is voor de gemeente. Samen met de politie zijn de omstreeks 450 handhavers Openbare Ruimte verantwoordelijk voor de controle op de coronamaatregelen, zoals het houden van afstand en de mondkapjesplicht in het centrum van de stad. Volgens Van Laarhoven is er veel ‘gedoe en gezeur’ in de organisatie, voelen handhavers zich niet gehoord of gewaardeerd, en voert de directie te weinig overleg.

Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam noemt het ‘jammer’ dat Van Laarhoven en zijn collega’s het overleg met de directie beëindigen. “De gemeente herkent zich ook niet in het geschetste beeld van de afdeling. We zien dat er veel gevraagd wordt van deze groep en juist daarom is het gesprek daarover noodzakelijk en goed. Dat deden we en zullen we blijven doen,” aldus een zegsvrouw.

Zij benadrukt dat alle GGD-adviezen voor het tegengaan van coronabesmettingen op de werkvloer worden opgevolgd. Gemeentesecretaris Peter Teesink, de hoogste ambtelijke baas van de gemeente, gaat snel in gesprek met de betrokkenen om de problemen op te lossen, laat hij weten.