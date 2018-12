Handhavers willen de Wallen niet op tijdens Oud en Nieuw

Toevoeging wapenarsenaal heeft niet mijn voorkeur. Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam

Uit een verkenning naar agressie en geweld tegen handhavers blijkt 86 procent van de handhavers in Amsterdam in 2017 slachtoffer was van agressie of geweld. In totaal waren er 465 incidenten. December en januari zijn, samen met juli, de maanden waarin zich het meeste geweld voordoet.



Halsema wil er eerst alles aan doen om de veiligheid van handhavers te verbeteren zonder inzet van wapens. "Toevoeging wapenarsenaal heeft niet mijn voorkeur." Ze pleit al een tijdje bij het kabinet voor meer agenten en overlegt met politie over betere samenwerking met handhavers.



Ook komt er een publiekscampagne. "Als dat alles onvoldoende soelaas biedt, dan moeten we over een half jaar deze discussie opnieuw voeren."



