Handhavers mogen snorfietsers beboeten op basis van kenteken

Het is een steuntje in de rug voor verkeerswethouder Sharon Dijksma en de handhavers die vanaf maandag 3 juni de ‘wenperiode’ afsluiten en daadwerkelijk zullen overgaan tot het uitschrijven van bekeuringen van 95 euro aan snorfietsers die van het fietspad gebruik blijven maken.

Wel moeten de handhavers het staande houden als uitgangspunt nemen: alleen wanneer dat niet mogelijk is kunnen de bekeuringen ook worden uitgeschreven op basis van bijvoorbeeld een foto van het kenteken van de snorfiets.

Dat blijkt uit antwoorden van het Openbaar Ministerie (OM) aan Reinder Rustema van actiegroep Geef het fietspad terug. “Wat het OM waarschijnlijk niet wil, is dat de handhaver op een terrasje gaat zitten en alleen maar kenteken fotografeert van langsrijdende snorfietsen.”

Volgens een woordvoerder van de gemeente heeft staande houden de voorkeur. “Om zo de daadwerkelijke overtreder te beboeten en niet de eigenaar van de snorfiets waarmee de overtreding is begaan.”

Minder gevaarlijk

Rustema is enthousiast over de mogelijkheden. “Op die manier kunnen we lekker opschalen. En het maakt het werk van de handhavers veel minder gevaarlijk, want ze gaan in koppels de straat op. Een geeft een stopteken. Wordt er vervolgens gestopt, dan voert die het woord, waarna de ander omloopt en voor de zekerheid het kenteken noteert.”

Dat alleen al de aanwezigheid van handhavers effect kan hebben, is ook winst, zegt Rustema. “Niet alle handhavers mogen namelijk bekeuren voor verkeersovertredingen, sommige zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor huisvuil, die hebben geen bevoegdheid voor het uitschrijven van bonnen voor verkeersovertredingen. Maar een snorfietser kan aan de buitenkant niet zien wat voor specifieke handhaver hij op straat ziet lopen. De snorfietser wordt er wel steeds minder ontspannen van, de hele tijd alert zijn is vermoeiend, dan zullen hopelijk veel snorfietsers hun rijgedrag toch aanpassen.”

De snorfiets is sinds 8 april verbannen van de Amsterdamse fietspaden, maar in de praktijk is er nog bijna geen snorfietser die op de rijweg is gaan rijden. Bekeuringen werden er echter niet uitgeschreven: de gemeente stelde een wenperiode in tot 3 juni. Vanaf dat moment zijn onder meer twaalf handhavers vrijgemaakt voor de maatregel.

