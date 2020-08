Handhavers kunnen aantal feesten niet aan: ‘Niet op elke hoek een agent’

Park Somerlust op een warme zaterdag avond in Amsterdam. Beeld Joris Van Gennip

Afgelopen weekend kregen de gemeente en politie tientallen meldingen binnen van feestjes op het water, in huizen en parken. Een ‘illegaal feest’ is een samenkomst van meer dan 100 mensen zonder dat daar een vergunning voor is aangevraagd,” zegt een woordvoerder van burgemeester Halsema. Daar waar mogelijk is ook opgetreden, zoals bij park Somerlust dat werd afgesloten.

Kan de politie in Amsterdam de illegale feesten nog aan? Druk hadden ze het volgens een woordvoerder wel dit weekend, met twee schietpartijen en de algehele drukte in de stad. Daarnaast doet de politie aan prioritering, wat betekent dat een melding van een illegaal feest soms moet wachten voor iets dringenders.

‘Eigen verantwoordelijkheid’

De gemeentelijke handhavers en politie trekken samen op wat betreft het handhaven op de coronamaatregelen, stelt de woordvoerder van de burgemeester. “Per juni mag er meer in Nederland. Dat betekent wel een eigen verantwoordelijkheid voor alle Nederlanders, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewoners van Amsterdam om dit in goede banen te leiden. Iedereen moet zelf letten op RIVM-richtlijnen als 1,5 meter afstand houden, bij klachten thuisblijven en drukte vermijden. Er kan niet op elke hoek in Nederland een handhaver of agent staan.”

Handhavers en politieagenten zijn vanwege de coronacrisis in heel Amsterdam al maanden actief: in de parken, in recreatiegebieden, op populaire plekken op straat, in de drukke binnenstad en op de markten. “Amsterdam heeft niet opeens meer handhavers en agenten, dus de capaciteit wordt maximaal benut. We vragen elke dag weer heel veel van onze mannen en vrouwen op straat.”

Lachgasfeestje

Terwijl grote festivals nog altijd verboden zijn, was het afgelopen weekend op meerdere plekken raak. In het Twiske waren zaterdagnacht zo’n 200 jongeren feestend bijeen, tot grote ergernis van de dienstdoende wijkagent Johnny Hagenaar: ‘Op geen enkel wijze coronaproof. En daar sta je als diender gewoon tussen. Erg triest.’ En in het Gaasperpark werd de hele nacht gefeest. Zondagochtend werd een enorme troep aangetroffen op het parkeerterrein. ‘Een asociaal lachgasfeestje van een paar honderd jongeren tot diep in de nacht,’ twitterde bestuurslid Jakob Wedemeijer van stadsdeel Zuidoost.

Het was niet de eerste keer. Zo was er een maand geleden een feest met 500 mensen in het Amsterdamse Bos. Bezoekers moesten entreegeld betalen, een installatie verzorgde de muziek en er werden lachgasballonnen verkocht. Aanhoudingen bleven achterwege en de politie deelde geen boetes uit. En drie weken daarvoor was het ook raak in datzelfde bos. “Volgende keer krijgen ze een boete,” zei een politiewoordvoerder destijds.

Sindsdien lijkt het aantal illegale feesten dus allesbehalve afgenomen. De burgemeester maakt zich er zorgen over. Uit bron- en contactonderzoek van de GGD bleek afgelopen week dat veel coronabesmettingen plaatsvinden op feesten.

Toch lijkt de politie in Amsterdam zacht op te treden. In Bloemendaal hebben ze iets verzonnen om het feestgedruis op het strand tegen te gaan. De Veiligheidsregio Kennemerland heeft een extra maatregel opgenomen in de noodverordening: de politie daar heeft nu de bevoegdheid om geluidsinstallaties in beslag te nemen.