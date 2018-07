Handhavers in nood wachten straks langer op politiehulp

Met de politie zijn afspraken gemaakt dat zij bijstand verleent aan handhavers in nood. Maar door het tekort aan politiecapaciteit enerzijds en de uitbreiding van het aantal handhavers anderzijds neemt de wachttijd alleen maar toe.



'Ondersteuning vanuit politie wordt (in de toekomst) moeilijker te realiseren,' zo schrijft Van Aartsen. Wat ook niet bijdraagt aan een veiligere situatie voor de handhavers is dat de extra ambtenaren vooral in overlastgebieden ingezet gaan worden.



Vorig jaar bleek dat het aantal geweldsincidenten onder handhavers fors was toegenomen. In 2017 werden 465 meldingen van geweld tegen handhavers geregistreerd. Bij 43 procent ging het om een persoonlijke dreiging, 41 procent uit fysieke agressie en 16 procent uit (non-)verbale aggressie.



In 2015 kwamen er 'slechts' 90 meldingen binnen. Echter stelt de gemeente hier een kanttekening bij. De incidenten zijn op verschillende manieren in het systeem verwerkt, waardoor vergelijken moeilijk is.



Pepperspray

Ondanks dat de handhavers het mogelijk in de toekomst zich - zonder behulp van politie - uit een gevaarlijke situatie moeten redden, vindt het college het niet nodig om de ambtenaren uit te rusten met een wapenstok en pepperspray.



Een uitzondering wordt gemaakt voor de handhavers Veiligheidsteam Openbaar Vervoer, die wel een wapenstok tot hun beschikking krijgen. Ook de handhavers die nachtdient hebben op uitgaanspleinen dragen een zogeheten tactical light. Met deze zaklamp kunnen verdachten tijdelijk worden verblind om ze makkelijker op te pakken.



Onderzoek

Alle overige handhavers moeten het doen met een steekwerend vest, handboeien en een 'communicatiemiddel'. Het college voert momenteel een onderzoek uit naar agressie en geweld onder handhavers. Na het zomerreces zullen de resultaten worden besproken.