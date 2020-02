Handhavers en agenten krijgen weer vaste uitvalsbasis op de Wallen

Bewoners en ook sekswerkers hebben in toenemende mate last van de bezoekersstroom, die elk jaar groeit. Beeld ANP

De stad is dicht bij een deal met houthandel Schmidt op de Oudezijds Achterburgwal, waarbij de gemeente huurder wordt van de huidige werkplaats. Na een grondige verbouwing zal de begane grond, zo’n 280 vierkante meter, door de gemeente in gebruik worden genomen als wijksteunpunt waar handhaving, politie en andere overheidsdiensten gezamenlijk gebruik van maken.

Meeste overlast

Het oude gebouw, midden tussen de raam­bordelen, heeft ook een ingang aan de Monnikenstraat en kan naar verwachting begin 2021 de deuren openen. De financiële details zijn nog niet bekend, de familie Schmidt blijft eigenaar van het pand.

Met de beslissing om een wijksteunpunt te openen, geeft burgemeester Halsema gevolg aan een advies van ombudsman Arre Zuurmond, die in 2019 onderzoek deed naar de verslechterende leefsituatie in de wijk. Hij vindt dat de stad op een vaste, zichtbare locatie in het gebied kantoor moet houden, zodat bewoners op een fysieke locatie terechtkunnen met hun vraag, klacht of aangifte.

Bewoners en ook sekswerkers hebben in toenemende mate last van de bezoekersstroom, die elk jaar groeit. Drommen toeristen persen zich door de smalle straatjes van het gebied.

Het nieuwe wijksteunpunt wordt nadrukkelijk geen extra politiepost. De Amsterdamse politie heeft het al moeilijk genoeg met de bemensing van de huidige bureaus. Wel is het logisch dat bepaalde afdelingen van de politie, zoals het Team Horeca of de specialisten van de afdeling Mensenhandel, vanaf de Oudezijds Achterburgwal gaan werken. Ook de wijkagent zal er veel te vinden zijn, is de verwachting. De ­gemeente en de politie moeten de details nog uitwerken.

De opening van een post is een kentering ten opzichte van de manier waarop de overheid tot nu toe met de buurt omging. In augustus 2015 verkocht de politie uitgerekend daar nog twee locaties – het wijkbureau in de Beursstraat en het historische bureau Warmoesstraat – voor in totaal 9,5 miljoen euro, aan de hoogste bieder. Pogingen van de NV Zeedijk, een maatschappelijk vastgoedbedrijf, om de panden te kopen, liepen op niets uit.

Feitelijk gezien verhuisde de politie slechts 500 meter, naar het bureau op de Nieuwezijds Voorburgwal, maar gevoelsmatig trok de overheid zich terug uit het stukje stad waar veruit de meeste overlast is.

Houthandel wil buurt helpen

Met de komst van een wijksteunpunt verdwijnt een bekende middenstander die al 160 jaar in de historische binnenstad is gevestigd. Vroeger zaten er veel meer van dit soort vaklieden in het stadshart, vanwege de goede aanvoermogelijkheden van bouwmaterialen over het grachtenwater, maar inmiddels is Schmidt, de vijfde ­generatie, een van de laatste.

De eigenaren van houthandel Schmidt benaderden de gemeente met het plan, nadat zij in Het Parool hadden gelezen dat de stad op zoek was naar een vaste locatie op de Wallen. De eigenaren hebben geen opvolger binnen de familie en willen graag een goede bestemming geven aan het gebouw, omdat de familie zich bij het gebied betrokken voelt, aldus René Schmidt. “We willen de buurt helpen. Als er dan toch een nieuwe gebruiker van dit gebouw moet komen, dan het liefst de stad, die wij letterlijk en figuurlijk hebben helpen opbouwen.”