Handhavers Amsterdamse taxibranche al maandenlang bedreigd

Beeld ANP

Het ging om ‘fysieke én schriftelijke bedreigingen’, melden burgemeester Femke Halsema en de directie Toezicht en Handhaving, die de bedreigingen ‘onacceptabel’ noemen en aangifte hebben gedaan bij de politie.

Er lijkt sprake van wat in het strafrecht ‘ambtsdwang’ heet: door bedreiging voorkomen dat een handhaver zijn werk doet. De recherche doet uitvoerig onderzoek naar de daders.

“Deze ondermijning van het gezag wordt niet getolereerd en de politie neemt deze zaak hoog op,” zegt Halsema in een persbericht. De burgemeester bezoekt deze week een aantal handhavers die doelwit waren.

Over de precieze aard van de incidenten doen gemeente en politie vanwege het onderzoek nog geen mededelingen.

‘Taxioorlog’

De dreiging doet terugdenken aan ‘de taxioorlog’ rond de millenniumwisseling, toen de taximarkt werd geliberaliseerd en opengesteld voor chauffeurs van buiten de stad. Toen bezondigden groepen hardliners uit de taximarkt zich voortdurend aan bedreiging en (grof) geweld.

Eerder al was in Amsterdam de invoering van de Treintaxi met dreiging en geweld ‘voorkomen’. Uit welke hoek de dreiging precies komt, is niet bekend.