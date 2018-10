Handhaver treedt vaker op in de binnenstad

Uit een rapportage van de gemeente over het Binnenstad Offensief blijkt dat het aantal boetes dat is uitgedeeld door handhavers en politie voor het dumpen van afval en wegens verkeersovertredingen is toegenomen.



In de eerste helft van dit jaar werden ruim 9500 bekeuringen uitgeschreven, tegen ruim 8500 in dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal klachten bij de gemeente over afval is het afgelopen jaar teruggelopen van 2376 tot 1645.



Leefbaarheid achteruit

Tegelijk blijkt uit een enquête onder binnenstadbewoners dat 55 procent van oordeel is dat de leefbaarheid in het centrum achteruit is gegaan. De helft is van mening dat de overlast door rommel op straat is toegenomen.



Ook zegt de helft dat de verkeersoverlast in de binnenstad is toegenomen. Driekwart zegt meer overlast te ervaren door groepen bezoekers: dat is meer dan in alle andere voorgaande metingen over dit onderwerp.