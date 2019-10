Handgranaatgooier club Mad Fox krijgt vier jaar cel

Politie-onderzoek bij club Mad Fox. Beeld Het Parool

Dat is woensdag het oordeel van de rechtbank. De man is veroordeeld voor tot ontploffing brengen van de handgranaat, en het bezit van een handgranaat en munitie. De officier van justitie had ook vier jaar geëist.

Er is dna van de verdachte aangetroffen op de handgranaat. Ook is de route getraceerd van de auto waarin de man van en naar de club is gereden, is er signaal van zijn telefoon in Amsterdam opgevangen en zijn er (mobiele) gesprekken afgeluisterd waarin te horen is hoe hij een alibi probeerde te regelen.

De rechter acht daarom bewezen dat de man ter plaatse was tijdens het gooien van de granaat. Volgens de verdachte was hij niet degene die gooide, maar hoe zijn dna dan op de granaat terechtgekomen is, kon hij niet uitleggen.

Intimideren

De rechtbank treedt streng op, omdat ‘de verdachte met zijn handelen kennelijk het doel had om niet alleen schade toe te brengen aan de club, maar ook personen te intimideren’. “De eigenaar is enorme schrik aangejaagd en ook in het algemeen heeft deze actie van verdachte voor grote onrust gezorgd,” aldus de rechtbank.

Na de ontploffing op 5 april heeft burgemeester Femke Halsema besloten dat Mad Fox voor onbepaalde tijd gesloten blijft. Het risico op herhaling zou volgens de burgemeester te groot zijn.

De man werd ook verdacht van het plegen van twee valse bommeldingen, maar is daarvan vrijgesproken. De politie kreeg tien uur na het ontploffen van de handgranaat een telefoontje van een man die zich voorstelde als Achmed. Hij beweerde dat hij had gezien dat iemand zojuist een handgranaat bij de club naar binnen gooide. Wat opvallend is: een maand voor de ontploffing belde diezelfde Achmed ook al 112, met hetzelfde verhaal. In beide gevallen bleek het om een valse melding te gaan.