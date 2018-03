Handgranaat stond al uren op scherp

Op camerabeelden is te zien dat in de nacht van 1 op 2 februari een man de handgranaat vastmaakt aan de waterpijpwinkel in de Jan Evertsenstraat. Vanwege het onderzoek weigert de politie om de camerabeelden van de straat in West vrij te geven. De verdachte is in ieder geval een man en heeft als vervoersmiddel een scooter gebruikt.



De winkel werd op 2 februari op last van de burgemeester meteen gesloten. Op 2 maart waren er geen redenen meer om de winkel langer dicht te houden. Er werd geen gevaar voor de openbare orde geconstateerd. De shishazaak is sindsdien weer open.