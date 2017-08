Handgranaat niet enige reden sluiting club Abe

Op 9 juli was een portier van de nachtclub volgens de politie zwaar mishandeld en was 'meubilair gesloopt'.



Dat staat in het sluitingsbevel waarmee Van der Laan de gedwongen sluiting van de onder criminelen populaire club in de Amstelstraat onderbouwt.



Niet waar

De exploitant van Abe zei donderdag in gesprek met het stadhuis dat het afgelopen halfjaar geen geweldsincidenten waren voorgevallen, maar dat is volgens Van der laan niet waar.



"Uit informatie van de politie blijkt wel degelijk dat het afgelopen jaar incidentenhebben plaatsgevonden," zo staat in het bevel.



De recente geweldsincidenten, de eerdere gedwongen sluiting na een beschieting en ander grof geweld van vorig jaar en de handgranaat die donderdagochtend volgens de politie 'gericht' voor de club was gelegd, zijn dermate ernstige incidenten dat hij niets anders kan doen dan de club te sluiten om de openbare orde te herstellen, oordeelt de burgemeester.



De uitbaters van Abe lieten donderdagmiddag weten 'in totale shock' te zijn door de sluiting. Ze wilden verder geen commentaar geven.



