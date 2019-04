Handgranaat in Eerste Coehoornstraat op brievenbus

De handgranaat was aan een van de brievenbussen bij de ingang van een wooncomplex geplakt.



De straat was voor een groot gedeelte afgezet met rode linten. De nabije omgeving was met hekken zo ver afgezet dat in de buurt komen onmogelijk was. Alle winkels aan het eind van de straat bij de Oostenburgergracht waren vrijdag gesloten.



Het explosief zal in een veilige omgeving door de EOD tot ontploffing worden gebracht. De politie doet verder onderzoek naar de vondst.



Wie een handgranaat voor een deur legt, zorgt relatief makkelijk voor problemen. Het afgelopen jaar waren vooral ondernemers de dupe van deze criminele vondsten.



Een andere bijkomstigheid is dat een een handgranaat goedkoop is. Voor 50 tot 150 euro koop je er al één op het dark web, het moeilijk toegankelijke deel van internet.



