Handgranaat gevonden voor sportpraktijk Leo Echteld

Het is nog niet duidelijk hoe en waarom de granaat voor deze sportschool is neergelegd. De Forensische Opsporingsdienst is bezig met een uitgebreid onderzoek net als de Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD).



Fysiomed is een sportpraktijk die is opgezet door Leo Echteld en Wouter Post. De fysiotherapeuten zijn bekende gezichten in de topsportwereld, en met name het voetbal. Spelers als Robin van Persie, Dirk Kuijt en Christian Eriksen werden behandeld bij Fysiomed.



Echteld wilde vanuit het buitenland niet inhoudelijk reageren op de gevonden handgranaat.



Tijdens de strubbelingen bij Ajax over de macht van Johan Cruijff ontstond er onenigheid binnen de club over Echteld. Sommige spelers revalideerden buiten de sportartsen van Ajax om bij Echteld.



Afgezet

Het IJsbaanpad werd na de vondst meteen afgezet en een groot aantal agenten waren snel ter plaatse om de veiligheid van omstanders te garanderen. Medewerkers vertrokken via de achteruitgang van het pand nadat de handgranaat werd aangetroffen.