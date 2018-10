Handgranaat gevonden op het Bijlmerplein

De politie kreeg rond 4.00 uur de melding binnen over knallen aan het Bijlmerplein. Tijdens het onderzoek ter plekke troffen agenten een verdacht voorwerp aan. Het bleek om een handgranaat te gaan.



De Explosieven Opruimingsdienst Dienst heeft het explosief inmiddels onschadelijk gemaakt en veilig afgevoerd. De recherche bestudeert camerabeelden van het gebied om erachter te komen hoe het explosief er is terecht gekomen.



De oorzaak van de knallen die zijn gehoord is nog onduidelijk. Het onderzoek leverde geen kogelgaten of hulzen op.



Drie explosieven

Het is het derde explosief in twee dagen dat in Amsterdam is aangetroffen. In de nacht van dinsdag op woensdag werden eerder op twee verschillende locaties explosieven gevonden.



In de buurt van het Vondelpark vond een hotelmedewerker in de Korte van Eeghenstraat een handgranaat na gerommel aan de voordeur te hebben gehoord. Ook werd bij een bedrijfspand aan de Lemelerbergweg in Zuidoost een explosief gevonden.



Voor zover bekend is er geen verband tussen de drie incidenten.



Zestien incidenten

De afgelopen tijd zijn bij verschillende horecazaken in Amsterdam handgranaten gevonden.



Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid liet onlangs weten dat er sinds begin vorig jaar zestien incidenten zijn geweest met handgranaten bij (horeca)bedrijven. Tien keer ontplofte er een granaat. Criminelen gebruiken de methode om ondernemers onder druk te zetten.



In Amsterdam is besloten een zaak waar een explosief wordt gevonden niet meer automatisch te sluiten. Sindsdien zou het aantal van dergelijke incidenten zijn gedaald.



