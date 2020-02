Handgranaat gevonden bij wokrestaurant in Diemen

In een pand aan het Diemerplein in Diemen is dinsdag aan het begin van de middag een handgranaat gevonden. De politie is ter plaatse en ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft onderzoek gedaan, laat een woordvoerder weten.

De handgranaat werd gevonden in het pand waar Bammy’s Wok is gevestigd. Een ruit van de zaak is vernield en daar is de handgranaat doorheen gegooid, bevestigt een woordvoerder van de politie. De omgeving van het pand is gedeeltelijk afgezet uit voorzorg, maar volgens de woordvoerder is het gevaar voor omliggende panden en aanwezigen geweken. In de loop van de middag kon een deel van het plein alweer worden opengesteld.

De eigenaar van het naastgelegen Döner House zou de handgranaat hebben zien liggen en rond half elf vanochtend de politie hebben gewaarschuwd.

Een werknemer van snackbar Kwalitaria aan hetzelfde plein is geschrokken. “Ik had me mijn ochtend anders voorgesteld. Er gebeuren hier in de omgeving wel vaker onbetrouwbare dingen. Er lopen hier mannen die ik ‘s avonds liever niet één op één wil tegenkomen. Maar verder weet ik ook niets.”

Volgens makelaar Odilia de Jager, recht aan de overkant, heeft Bammy’s Wok per 1 februari een nieuwe eigenaar. “Dat zei de politie. Meer weet ik ook niet.”

Ook eigenaar Angelo Stassen van grand café Cheers heeft geen idee van de achtergrond. “Ik zit hier vier jaar en ik heb nog nooit gezeik gehad. En ik heb er meer uitgegooid dan hij in Bammy's Wok. Er gebeurt altijd wat in Diemen. Laatst toch ook nog die liquidatie.”

Drugs- en andere criminelen grijpen steeds vaker naar handgranaten om bijvoorbeeld onderlinge rekeningen te vereffenen. Het aantal incidenten met zulke vaak spotgoedkope explosieven verdubbelde in 2018. De Tweede Kamer wil daarom de maximumstraf verdubbelen en kreeg daarvoor al groen licht van minister Ferd Grapperhaus.

In het verleden voerde wijlen burgemeester Van der Laan het beleid in Amsterdam om zaken waar een handgranaat werd gevonden, onmiddellijk te sluiten. Daar moest hij van terugkomen toen zijn beleid nieuwe incidenten leek uit te lokken. Burgemeester Femke Halsema wil het daarom per geval bekijken. Of de burgemeester van Diemen Bammy’s Wok zal sluiten, is onbekend.