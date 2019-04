Handgranaat gevonden aan Spuistraat

Het is de tweede keer in korte tijd dat in de Spuistraat, overdag een razenddruke verkeersader, een explosief wordt achtergelaten. Op 5 april gebeurde het bij de chique nachtclub Mad Fox onder het W Hotel. Die club heeft daarna de deuren moeten sluiten.



Het explosief dat zaterdag is aangetroffen, lag een stuk verderop in de richting van het Centraal Station.



Vrijdag werd in de Coehoornstraat in de Eerste Coehoornstraat ook een granaat achtergelaten. Dat bleek bevestigd aan de voordeur van Ali Bouakli, woordvoerder van de Nasr-moskee in Oost.



Lees ook: Club Mad Fox blijft gesloten: 'kans op herhaling te groot'