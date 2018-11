Handgranaat achtergelaten en geschoten op Bijlmerplein

De politie kreeg rond 03.00 uur de melding dat voor de zaak opnieuw een granaat lag, net zoals vorige week. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de granaat vervolgens meegenomen en onschadelijk gemaakt.



In de loop van de ochtend bevestigde de politie dat, net zoals vorige week, door getuigen ook schoten zijn gehoord in de buurt vannacht.



Sluiting

De politie onderzoekt opnieuw wat de aanleiding kan zijn voor de dreiging. De eigenaar van P & G Roti zegt geen idee te hebben wat speelt.



Burgemeester Femke Halsema moet nog besluiten of ze de eetzaak zal laten sluiten om de openbare orde te herstellen. Die kans lijkt groot.



Behalve voor P & G Roti werden vorige week ook granaten achtergelaten bij een hotel in de Korte van Eeghenstraat in Zuid en bij een bedrijfspand aan de Lemelerbergweg in Zuidoost. Of die zaken open mogen blijven, moet Halsema ook nog beslissen.



Die laatstgenoemde incidenten lijken los te staan van die op het Bijlmerplein.



