Handgranaat achtergelaten bij woning Diemen

Dat meldt een politiewoordvoerder. Het incident vond rond 03.15 uur plaats. Voor zover bekend raakte niemand gewond.



De handgranaat is onschadelijk gemaakt en meegenomen. In de nabije omgeving is een brandende scooter aangetroffen. Of die iets met de zaak te maken heeft, wordt nog onderzocht.



De achtergrond van het incident is nog onduidelijk. "Het is gewoon een rijtjeshuis,'' aldus de woordvoerder. Of er iemand thuis was ten tijde van de beschieting, weet de woordvoerder niet.