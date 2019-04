Handgranaat aangetroffen bij coffeeshop op Brouwersgracht

De woordvoerder van de politie wild geen uitspraken over waar en waarom een explosief is geplaatst op de Brouwersgracht. Uit foto's blijkt dat het om coffeeshop Siberië gaat. De woordvoerder kon wel melden dat de EOD tot 13.30 uur bezig is geweest om het explosief onschadelijk te maken. Dat onderzoek liep vertraging op, omdat het team eerst bezig was met de plofkraak op het Delflandplein.



De Brouwersgracht is tot die tijd afgezet geweest ten behoeve van het onderzoek. Ook was het water tussen de Prinsengracht en de Herengracht afgesloten om door te varen. De buurt is in het begin van de middag weer vrijgegeven.



Afgelopen weken werden op verschillende plaatsen handgranaten gevonden in de stad. Of deze zaak daar iets mee te maken heeft, is nog niet bekend.