Handelsvrees heeft beurzen weer in greep

Op het Damrak in Amsterdam was Signify de gebeten hond na een winstwaarschuwing van branchegenoot Osram Licht.



De AEX-index op Beursplein 5 beperkte na een eindsprintje het verlies tot 0,9 procent op 547,48 punten. De MidKap zakte 1,6 procent tot 769,74 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 1,4 procent.



Verlies

Signify, het voormalige Philips Lighting, was de grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak met een verlies van 5 procent. Het Duitse Osram Licht, dat moeilijke tijden voorspelde in de automobielindustrie en mede daarom zijn verwachtingen verlaagde, kelderde bijna 22 procent in Frankfurt. Eerder op de dag kwam het Oostenrijkse verlichtingsbedrijf Zumtobel ook al met tegenvallende cijfers en verwachtingen. Zumtobel zakte ruim 19 procent op de beurs in Wenen.



Verzekeraar ASR stond met een winst van 0,8 procent bij de schaarse winnaars in de AEX. De verzekeraar liet weten voor te liggen op schema voor de integratie van de overgenomen Nederlandse activiteiten van Generali, waarmee de weg vrij lijkt voor nieuwe overnames.