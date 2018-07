Handelsvete drukt beurzen in het rood

De AEX-index in Amsterdam sloot 1,3 procent in de min op 553,25 punten. De MidKap zakte 0,6 procent tot 769,37 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt raakten tot 1,5 procent kwijt. Op Wall Street en in Azië deden de graadmeters eveneens een stap terug.



De Amerikaanse regering heeft een lijst gepubliceerd met Chinese producten waarvoor zij de invoerheffingen met 10 procent wil verhogen. In totaal gaat het om 200 miljard dollar aan goederen. Op de lijst staan onder meer kleding, sigaretten, koelkasten en etenswaren. Tot 30 augustus loopt er een inspraakprocedure. Daarna kan de heffing van kracht worden.



Kleine plussen

De hoofdindex aan het Damrak was bijna geheel roodgekleurd. Alleen Heineken, digitaal beveiliger Gemalto en de informatieleveranciers RELX en Wolters Kluwer noteerden kleine plussen. Vooral de aandelen van bedrijven die naar verwachting het meest zullen lijden onder een handelsoorlog werden van de hand gedaan. Staalconcern ArcelorMittal stond onderaan met een verlies van 3,7 procent. In de MidKap sloot roestvrijstaalmaker Aperam de rij met een min van 3,1 procent.



Bij de kleinere bedrijven klom Sif Holdings meer dan 2 procent. De funderingsspecialist wil Fred van Beers benoemen tot nieuwe bestuursvoorzitter. Sif kreeg tevens een opdracht voor een Deens gasveld. Beddenverkoper Beter Bed dikte 7 procent aan na een adviesverhoging door ABN AMRO.



Schuldeisers

Elders in Europa waren het ook de metaalgerelateerde fondsen die het flink moesten ontgelden. Zo zakten mijnbouwbedrijven Anglo American en Glencore in Londen tot bijna 5 procent. In Frankfurt ging Steinhoff juist zo'n 32 procent omhoog. Het in financiële moeilijkheden verkerende winkelconcern is een proces gestart met schuldeisers over een definitieve schuldenherstructurering. Die deal moet het bedrijf behoeden voor een mogelijke ondergang.



De euro was 1,1719 dollar waard, tegen 1,1732 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd na nieuwe nieuwe cijfers over de olievoorraden in de VS 2,2 procent goedkoper op 72,51 dollar. De prijs van Brentolie zakte 3 procent tot 76,53 dollar per vat.