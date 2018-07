Handel zorgt voor mineurstemming op de beurs

Brussel dreigde met extra importheffingen mochten de Amerikanen beslissen tarieven op Europese auto's in te gaan voeren.



Op het Damrak in Amsterdam zat navigatiespecialist TomTom in de hoek waar de klappen vielen. De AEX-index op Beursplein eindigde 0,9 procent lager op 546,51 punten.



De MidKap zakte 1,7 procent tot 763,07 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1,2 procent. TomTom was veruit de grootste verliezer bij de middelgrote fondsen met een daling van bijna 10 procent.



TomTom

Apple kondigde vorige week aan met een eigen maps-dienst te komen. De technologiereus gebruikt nu nog kaarten van TomTom en hoewel TomTom benadrukte dat Apple klant blijft ging het aandeel in de uitverkoop.



Bij de hoofdfondsen was telecom- en kabelbedrijf Altice Europe de grootste verliezer met een min van 3,2 procent. DSM zakte 0,7 procent. Investeerder Bain Capital neemt zoals verwacht DSM Sinochem Pharmaceuticals (DSP) over.



Het speciaalchemiebedrijf liet daarnaast weten een belang van circa 50 procent te hebben genomen in de Amerikaanse voedingsmiddelenproducent Mixfit.