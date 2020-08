Hampton by Hilton deels ontruimd, mogelijk brandstichting

Beeld Hollandse Hoogte/ANP

De brandweer en de politie zijn twee keer bij het hotel geweest, vertelt een politiewoordvoerder. De eerste keer, toen het hotel werd ontruimd, stond de kamerhuurder ook buiten. “Hij werkte vriendelijk mee.” Later rezen er echter twijfels over diens rol. Wat daarvoor de reden was, kon de woordvoerder niet vertellen, maar het was in ieder geval voldoende om hem of haar mee te nemen voor verhoor.

De schade in de hotelkamer was volgens de politie aanzienlijk. Ook andere hotelkamers moesten worden ontruimd. De gasten werden opgevangen op een naastgelegen grasveld om ervoor te zorgen dat zij geen rook inademden.

Het hotel werd met linten afgezet voor onderzoek. Er vielen geen gewonden.