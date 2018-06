Halve onderwereld passeert bij zitting liquidatie Van Hout

Ik praat te makkelijk zwart-wit en dat moet ik niet doen Willem Holleeder

Holleeder, uiteindelijk: "Klaarblijkelijk was ik daar wel dus... Ik ben slecht in data en heb ook geen agenda." Officier van justitie Lars Stempher: "U heeft héél stellig gezegd dat u daar twee dagen na de moord op Van Hout niet met al die bekende namen kunt zijn geweest. Hoe kunt u zo stellig zijn?"



Holleeder: "Ik praat te makkelijk zwart-wit en dat moet ik niet doen, maar ik vind dat wel heel lastig, want ik zeg dingen spontaan."



Rechter Wieland: "U bent net zestig geworden. Misschien een goed moment om in grijstinten te gaan denken."



De bijeenkomst in Okura is maar één passage in het dikke dossier 'Viool' over de liquidatie van Van Hout dat bol staat van illustere namen.



Telefoonregistraties

Eén van de daders stond blijkens telefoonregistraties in contact met beruchte criminelen uit 'de Joegomaffia'. Srdjan Miranovic, Mirko Vukmirovic en Alexander Bulatovic - in 2003 en 2006 alle drie geliquideerd.



Ook 'Joegoleider' Sreten 'Jotsa' Jocic passeerde weer, door Holleeders vriend Maruf 'Paja' M. laatdunkend 'de poedel' genoemd vanwege zijn krullen.



Met Paja en Luka B. is Holleeder op de Rozengracht eens beboet voor wildplassen. Holleeder houdt die Joegoslaven lastig uit elkaar. "Ze hebben allemaal dezelfde namen."



Dan was er de Amsterdamse crimineel Sjaak B., die in 2015 in Panama door zijn hoofd werd geschoten. Hij whatsappte een officier van justitie dat de aanslag op hem een represaille was voor de liquidatie van Van Hout. Hij schreef stellig dat hij níet op de motor van de schutter had gezeten, zoals beweerd, maar dat 'twee Joegoslaven' Van Hout vermoordden in opdracht van John Mieremet.



Ook passeerde de Volendamse hasjhandelaar Jack Stroek, in verband met de beruchte Utrechts-Marokkaanse familie Changachi die Van Hout volgens sommigen getuigen heeft laten vermoorden in een conflict om een gestolen partij drugs. "Nooit gezien, nooit gesproken, maar ik weet natuurlijk wel wie hij was. Ouwe penoze. Nu ben ik ouwe penoze, dus Jack Stroek is ouwe ouwe penoze."



De zaak gaat vrijdag verder.



