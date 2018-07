Haltes aangepast voor NZ-lijn: 'Ik mág me niet vergissen'

Zes telefoonboeken dik is de stapel minstens. Het zijn dienstregelingen voor abri's die Fikri Cekici op de achterbank heeft gelegd. Daarachter nog een forse stapel sheets die in de kaders op het dak van de bushokjes moeten komen.



Hij gaat er een ochtend over doen om het allemaal op te hangen, denkt de buitendienstman van GVB-afdeling Haltebeheer. "We zijn al even bezig en ik schat in dat we uiterlijk in de loop van zaterdag pas klaar zullen zijn.